Adana haberi! Çukurova'da hasadına başlanan pamuktan 170 bin ton rekolte bekleniyor

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Çukurova'da hasadına başlanan pamuktan, 320 bin dekardan 170 bin ton rekolte alınması hedefleniyor.

Halk arasında "beyaz altın" olarak tabir edilen pamuk, Çukurova çiftçisinin ektiği ürünlerin başında geliyor.

Başta tekstil olmak üzere farklı sektörlerde ham madde olarak kullanılan pamuk, geçen yıl 220 bin dekarda ekildiği Adana'da bu yıl 320 bin dekarda üretiliyor.

Geçen sene 115 bin ton civarında rekolte alınan pamukta, bu sene 170 bin ton rekolte bekleniyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, AA muhabirine, Türkiye'de yılda yaklaşık 2 milyon 250 bin ton pamuk üretimi gerçekleştirildiğini söyledi.

Adana'nın pamuk üretiminde ülke genelinde yüzde 8'lik bir paya sahip olduğunu belirten Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçen yıl 220 bin dekar alanda 115 bin ton civarında pamuk üretimimiz gerçekleşti. Bu yıl yaklaşık 320 bin dekar alanda pamuk üretimi yapılıyor. 320 bin dekar alandan yaklaşık 170 bin ton pamuk beklemekteyiz. Bu yıl pamuk üretim alanlarımız yaklaşık yüzde 50 arttı. Dekara ortalama verimimizin 550 kilogram ve üzerinde olacağını tahmin ediyoruz. Pamuk hasadına bir haftadır başlandı, hızlanarak devam edecektir. Bu yıl hasatta ortalama 20 günlük bir gecikme oldu. Adana'daki tüm ürünlerde bu gecikme hissedildi. İklim biraz daha serin geçtiği için hasat aralığında sarkma oldu. Bunun da verime etkisi büyük. Havalar serin olduğu için rekoltelerimiz geçen yıla göre daha yüksek oranda seyrediyor."

"Ürün çeşitliliğinden dolayı pamuk üretimi azaldı"

Çukurova'da ekimi yapılan ürünlerdeki çeşitliliğin artmasından dolayı pamuk üretim alanlarının geçmiş yıllara göre azaldığını anlatan Tekin, şunları kaydetti:

"Daha önceki yıllarda Adana'da daha çok pamuk üretimi yapılmaktaydı. Filmlere konu olan bir serüveni vardı. Şimdi pamuk üretimi geçmiş yıllara göre ürün çeşitliliğinden dolayı azaldı. Doğu ve Güneydoğu illerinde şu an yoğun bir üretim yapılıyor. İlimizde pamuğun yanında soya, mısır ve ayçiçeği ekimi arttı. Kentte pamuk üretimi tamamen sulu alanlarda yapılıyor ve verim 550 kilogram ve üzerinde gerçekleşiyor. Ürün çeşitliliği yönüyle bir dengeleme oldu. Bu yönüyle de Adana her türlü endüstriyel ürünü üreten bir il konumunda. Bakanlığımızın direktifleri doğrultusunda bu üretim planlamasını yapmaktayız. Türkiye'de pamuk sanayisi cumhuriyetten sonra ilk defa Adana'da kurulmuş ve pamukla özdeşleşen bir şehir olmuştur. Pamuğun halen Adana için önemi çok büyük. Eski günlerimize dönmesek bile mevcut konumu korumak istiyoruz."

Üretici Mehmet Kaya da çocukluğundan bu yana çiftçilik yaptığını dile getirerek, "700 dönüm tarla ekiyoruz. Geçen yıla göre verimimiz biraz daha üstün. Geçen yıl 400 ton pamuk almıştık. Bu yıl 500 ton pamuk bekliyoruz." ifadesini kullandı.