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Adana'dan 19 sanayi firması Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesine girdi

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Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması'nın 2023 yılı sonuçlarına göre, Adana'dan 19 sanayi firmasının listeye girdiğini ve ilk 1000'de ise toplam 30 firmanın yer aldığını açıkladı.

Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması'nın 2023 yılı sonuçlarına göre, Adana'dan 19 sanayi firmasının listeye girdiğini ve ilk 1000'de ise toplam 30 firmanın yer aldığını açıkladı.

İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması'nın 2023 yılı sonuçlarına göre, Adana'dan 19 sanayi firması bu listeye girmeyi başardı. Başkan Kıvanç bu başarıyı değerlendirirken, Adana'nın sanayi potansiyelinin her geçen yıl daha da güçlendiğini, ancak mevcut potansiyelin bu sayılardan çok daha fazlasını hak ettiğini belirtti.

İkinci 500'de üretimden net satışlar yüzde 78,7 arttı

Zeki Kıvanç, İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu istatistiklerine göre, 2023 yılında Adana merkezli firmaların sayısının bir önceki yıla göre artarak 30'a çıktığını ifade etti. Başkan Kıvanç, firmaların toplam üretimden net satışlarının 2022 yılında 22 milyar 614 milyon 787 bin 628 TL iken 2023 yılında 40 milyar 420 milyon 240 bin 807 TL'ye ulaştığını belirterek, bu artışın yüzde 78,7 oranında olduğunu yaşanan artışın sevindirici olduğunu fakat Adana'nın mevcut potansiyeli için bu sayının yeterli olmadığını vurguladı.

Başkan Kıvanç, "Adana'nın sanayi potansiyeli ve içinde bulundurduğu bilgi birikim gerçekten çok büyük. Son yıllarda gerçekleştirdiğimiz hamleler ve iş dünyamızın gösterdiği gayret, bu başarıların temel taşını oluşturuyor. Ancak, bu başarı sevindirici olsa da, Adana olarak çok daha fazlasını yapabileceğimizin farkındayız. Potansiyelimizi tam anlamıyla ortaya koyduğumuzda ve yeni yatırım alanlarını doğru bir şekilde değerlendirdiğimizde, bu sayılar çok daha yüksek seviyelere ulaşacaktır. İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasına girme başarısı gösteren firmalarımızı gönülden tebrik ediyorum. Bu firmalar, hem şehrimize hem de ülkemize değer katmaya devam ediyor. Gelecek yıllarda bu sayının daha da artacağına olan inancımız tamdır. Bu başarıların katlanarak artmasını temenni ediyor, tüm firmalarımıza bu yolda başarılar diliyorum" dedi.

Adana'dan listeye giren firmalar şu şekilde:

"Dioki Petrokimya Sanayi AŞ 5. sırada, Palmiye Dokuma İplik Tekstil San. ve Tic. AŞ 9. sırada, Tat Nişasta San. ve Tic. AŞ 38. sırada, Pier Agro Gıda San. ve Tic. AŞ 59. sırada, Güney Çelik Hasır ve Demir Mamulleri San. Tic. AŞ 65. sırada, Oğuz Gıda San. ve Tic. AŞ 70. sırada, Meltem Kimya ve Tekstil San. İth. İhr. ve Tic. AŞ 82. sırada, Gürsoy Yem Gıda ve Hayvancılık San. Tic. AŞ 115. sırada, Bakırlar Tekstil San. ve Tic. AŞ 166. sırada, Oğuz Tekstil San. ve Tic. AŞ 170. sırada, Akhan Un Fabrikası ve Tarım Ürünleri Gıda San. Tic. AŞ 184. sırada, Tezkim Tarımsal Kimya San. ve Tic. AŞ 185. sırada, Netafim Sulama Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti. 187. sırada, Beta Enerji ve Teknoloji AŞ 213. sırada, Erbey Dokuma İplik San. ve Tic. AŞ 299. sırada, Mazlum Mangtay Boru Sondajcılık İnşaat Tarım Ürünleri San. ve Tic. AŞ 360. sırada, Zahit Alüminyum San. ve Tic. AŞ 365. sırada, Kıvanç Tekstil San. ve Tic. AŞ ise 421. sırada yer aldı. Bir firma ise ismini açıklamayı tercih etmedi." - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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