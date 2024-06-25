Adana'dan 11 sanayi firması İSO 500 2023 sıralamasına girdi

İstanbul Sanayi Odası tarafından her yıl gerçekleştirilen " Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2023" araştırmasının sonuçları açıklandı. Adana'dan bu yıl 11 sanayi firması İSO 500 2023 sıralamasına girdi.

TÜPRAŞ'ın bu yıl da birinci olduğu Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu İSO 500 2023 sıralamasında, Adana sanayi firmaları Sasa Polyester Sanayi A.Ş. 29., Temsa Skoda Sabancı Ulaşım Araçları A.Ş. 175., Elita Gıda San. ve Tic. A.Ş. 256., Omnia Nişasta San. ve Tic. A.Ş. 300., Akyem Adana Yem Yağ Biodizel Tarım ve San. Tic. A.Ş. 319., Abdioğulları Plastik ve Ambalaj Sanayi A.Ş. 350., Sunar Mısır Entegre Tesisleri San. ve Tic. A.Ş. 360., Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş. 373., ADM Besin ve Tarım A.Ş. 395., Pilyem Gıda Tarım San. ve Tic. A.Ş. 442., Atlasdenim Tekstil San. ve Tic. A.Ş. 469. sırada yer aldı.

'Firma sayısı düştü'

Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç listeye giren firma sayısının düştüğünü belirterek, "2022 yılında 14 firma ile temsil edilen Adana'mız bu yıl açıklanan 2023-İSO 500 listesinde 11 sanayi firması sıralamaya girdi. Tüm dünya ve ülkemiz açısından zorlu geçen 2023 yılında özelikle bölge olarak ardı ardına yaşadığımız asrın felaketinin de etkisiyle, sanayi sektörüne yansımalarını gözler önüne serdi. 2022'de 14 firmanın toplam üretimden net satışları 67.3 milyar TL iken, 2023'te 11 firmanın toplam net satışları 82.6 milyar TL'ye ulaşmıştır. Firma sayısı azalmasına rağmen, toplam net satış miktarı artmıştır. 2023 yılında listede yer alan firmaların her birinin ortalama satışlarının 2022'ye göre önemli ölçüde arttığını göstermektedir. Ortalama net satışlarda yaklaşık yüzde 56'lık bir artış söz konusu. Bu artış, firmaların bireysel performanslarının iyileştiğini göstermektedir" dedi.

'İlk 500 arasında yer alan firma sayımız artacak'

İSO 500 2023 sıralamasındaki durumu Adana sanayisi için yeterli bulmadıklarını belirten Başkan Kıvanç, "Adana, yapımı devam eden ve yeni yatırım alanları ile önümüzdeki dönemde bu sayıyı çok daha yukarılara taşıma potansiyeline sahiptir. İnşallah, önümüzdeki dönemde Adana olarak bu sayıyı daha yükseklere çıkaracağız. Adanalı sanayiciler olarak en büyük önceliğimiz Türkiye'mizin üretim, ihracat ve istihdamını her zamankinden daha fazla katkı koymaktır. Ülkemiz ve ilimiz ekonomisinin güçlenmesi için her türlü fırsatı değerlendiriyoruz. Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması'nda listeye giren sanayi firmalarımızı tebrik ediyorum. Yakın gelecekte bölgemiz yapılacak olan yeni yatırımlar ile birlikte ilk 500 arasında yer alan firma sayımızı artıracaktır" ifadelerini kullandı. - ADANA