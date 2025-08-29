Adana'da Tarım Projeleri Görüşüldü

Adana'da Tarım Projeleri Görüşüldü
TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi ve AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru, Adana Ticaret Borsasında tarımsal faaliyetler ve sulama projeleri hakkında ATB Başkanı Şahin Bilgiç ile görüşmelerde bulundu. Bilgiç, 2026'nın tarım için 'uyanış yılı' olacağını belirtti.

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi ve AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru, Adana Ticaret Borsasına (ATB) ziyarette bulundu.

ATB'den yapılan açıklamaya göre, Doğru, ziyaretinde ATB Başkanı Şahin Bilgiç ile makamında görüştü, yöredeki tarımsal faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Ziyarette Adana'daki sulama projeleri de görüşüldü.

ATB Başkanı Bilgiç de Adana'da yapımı süren sera ve su ürünleri organize sanayi bölgeleri dolayısıyla 2026'nın tarım için "uyanış yılı" olacağını kaydetti.

Kaynak: AA / Didem Akın Akçay - Ekonomi
