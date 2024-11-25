Adana'da Sürdürülebilir Sanayi ve Ekonomi Toplantısı Düzenlendi

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB), Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK), tarafından düzenlenen "Akdeniz Bölge Toplantısına" ev sahipliği yaptı. Bölgedeki sanayi temsilcilerini bir araya getiren toplantıda, Türkiye'nin ekonomik büyümesine öncü katkı sağlayan organize sanayi bölgelerinin geleceği, yeni düzenlemeler ve sürdürülebilirlik konuları ele alındı.

Adana Vali Yardımcısı İbrahim Küçük, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Organize Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Abdurrahman Aydın, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Başkanı Mahmut Sami Şahin, OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, Adana OSB Başkanı Bekir Sütcü, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ömer Kaya, Yönetim Kurulu Üyeleri Yusuf Kara ve Nedim Büyüknacar, Bölge Müdürü Ersin Akpınar, bölgedeki OSB'ler ve odaların temsilcileri ile sanayicilerin katıldığı bölge toplantısında, sanayinin ve sanayicinin gündeminde olan çok önemli konular ele alındı.

Sanayi bölgeleri yönetmeliği ile yeni dönem

AOSB Seyhan Salonu'nda düzenlenen toplantının açılış konuşmasını yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Organize Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Abdurrahman Aydın, 5 Eylül 2024 tarihli ve 32653 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe ilişkin bilgi paylaşımında bulundu.

Aydın, bu yönetmelikle sanayinin üretim üssü olan ve ülke kalkınmasında önemli rol oynayan organize sanayi bölgelerine yönelik birçok önemli değişikliğe gidildiğini ifade etti.

Tahsis süreleri hızlandı

Aydın, yeni yayınlanan OSB Uygulama Yönetmeliği'nin getirdiği avantajlar hakkında bilgi verirken, tahsis süreçlerinin hızlandığını, kamulaştırma ve altyapı çalışmalarında zaman kazandırıldığını belirterek, "Organize sanayi bölgelerimizin büyüme taleplerine cevap verecek düzenlemelerle sanayicilerimizin önünü açıyoruz" dedi.

Aydın, konuşmasını, tahsis türleri, süre uzatımları ve yatırım kredisi kullanan katılımcılara yönelik yeni prosedürlerle ilgili katılımcıların sorularını da yanıtlayarak, interaktif bir ortamda gerçekleştirdi.

Sanayi bölgelerinin güçlü işbirliği

OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü ise konuşmasında, ülke kalkınmasında organize sanayi bölgelerinin önemine vurgu yaptı. Türkiye'nin organize sanayi bölgeleriyle büyüdüğünü vurgulayan Memiş Kütükcü, Akdeniz bölgesinde yer alan 43 OSB'nin 170 bin kişiye istihdam sağladığını ifade ederek, "Son beş yılda kurulan 13 OSB, bölgenin yatırım iştahını gözler önüne seriyor. Bu potansiyeli daha da artırmak için bakanlık ile gece gündüz çalışıyoruz" dedi.

Kütükcü ayrıca, Yeşil OSB belgesi alan dört organize sanayi bölgesine ödülleri takdim edilirken, Adana OSB'nin "Yeşil OSB"nin yanı sıra aynı zamanda Su Verimliliği Yönetim Sistemi Belgesi aldığı açıklayarak, tebriklerini iletti.

Adana OSB'den öncü çalışmalar

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü de bölgenin Türkiye genelindeki 400'ü aşkın OSB arasında altyapı ve üstyapısı tamamlanmış en iyi bölgelerden biri olduğunu belirtti.

Sanayicilere sundukları fark oluşturan hizmetleri özetleyen Sütcü, "6 milyon metrekarelik genişleme alanımız ve 40 bin kişilik istihdam kapasitemizle Türkiye'nin sanayiye dayalı kalkınmasına örnek teşkil ediyoruz" dedi.

Bir şehirde ne varsa tüm hizmetlerin sunulduğu AOSB'de, ayrıca beton santrali, sağlık kompleksi ve anaokulu gibi son dönemlerdeki yeni hizmetlerine ilişkin bilgi paylaşımlarında bulunan Başkan Sütcü, "Tek amacımız var sanayicilerimizin işlerini kolaylaştırıp, tüm performanslarını üretime, ihracata ve istihdama ayırmalarıdır" dedi.

Başkan Sütcü, Adana OSB'nin sürdürülebilirlik odaklı projelerle Türkiye'de öncü konumda olduğunu belirterek, sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüme ilişkin projelerden özetler sundu.

TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin de konuşmasında, uluslararası standartların ekonomik büyümede ve ticaretin şekillenmesinde kritik rol oynadığını ifade etti. Türkiye'nin TSE çatısı altında toplam 38 binin üzerinde standarda sahip olduğunu belirten Şahin, "Standart belirleyen ülkeler, ticarette lider konuma geliyor. Sanayicilerimizin bu süreçlerde aktif yer almasını sağlamak için çalışıyoruz" dedi.

Toplantıda, organize sanayi bölgelerinin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkıları ve yatırım iştahının desteklenmesi gerektiği vurgulandı. Adana Hacı Sabancı OSB'nin Yeşil OSB Belgesi alarak çevre dostu üretime katkı sağladığına dikkat çekilirken, sanayi bölgelerinin büyüme ve dönüşüm taleplerinin karşılanması için iş birliği çalışmalarının devam edeceği kaydedildi. - ADANA