Adana'da Seyhan Belediyesi, Türkiye genelinde birçok belediye personelinin kıyafetlerini dikmeye başladı

Seyhan Belediyesi öncülüğünde kurulan Seyhan Dikimevi, kaliteli üretim anlayışıyla birçok belediye ve ihtiyaç sahipleri için kıyafetler üretiyor.

Adana'da Seyhan Belediyesinin dikimevinde Türkiye geneli birçok belediye personelinin kıyafetleri dikiliyor.

Seyhan Belediyesi öncülüğünde belediye işçilerinin kıyafetlerini dikmek üzere yaşama geçirilen ve üreten belediyecilik anlayışının lokomotiflerinden olan Seyhan Dikimevi, kaliteli üretim anlayışıyla kısa zaman içerisinde Hakkari'den Edirne'ye 50'den fazla belediyenin işçilerinin kıyafetlerini üreten bir atölye halini aldı.

Seyhan Dikimevi, 50'den fazla belediyenin, birçok özel sektör kuruluşunun işçi kıyafetlerini ve sosyal belediyecilik kapsamında başta çocuklar olmak üzere ihtiyaç sahipleri için yazlık ve kışlık kıyafetler üretiyor.

Dikimevi hakkında İhlas Haber Ajansı'na konuşan Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, dikimevi projesinin sosyal bir proje olarak başladığını ancak devamının geldiğini söyledi. Akay, "Başlangıçta sadece kadınlara dikiş öğretmek vardı ancak başarılı olunca devamı geldi. İlk başta Seyhan Belediyesi'nin işçilerinin kıyafetlerini diktik. Sonrasında ise çeşitli belediyelerden talepler geldi. Ciddi anlamda siparişler aldık. Sadece işçi kıyafetlerini üretmedik mesela kovid sırasında Türkiye'de ilk defa biz maske ürettik. Daha sonra deprem sırasında kefen ürettik, ihtiyaç sahipleri için kıyafetler ürettik" ifadelerini kullandı. - ADANA