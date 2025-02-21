MİT'ten nokta operasyon! 2 terörist etkisiz hale getirildi

MİT'ten nokta operasyon! Zehra Sebat ve Serhat Erdoğan öldürüldü
İstanbul'da beklenen kar fırtınası başladı

İstanbul'da kar fırtınası başladı! Meteoroloji ve AKOM'dan yeni uyarı
Kulisler hareketlendi! Erdoğan'dan Akşener'in sağ koluna önemli görev

Erdoğan'dan Akşener'in sağ koluna önemli görev
Aile hekimliği sistemi sil baştan değişti

Aile Hekimliği'nde yeni dönem! Sistem sil baştan değişti

Adana'da Mandalina Hasadı Zirayı Don Uyarısıyla Hızlandı

Adana'da Mandalina Hasadı Zirayı Don Uyarısıyla Hızlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da zirai don uyarısının ardından mandalina hasadı hız kazandı. Üreticiler, fertiliği düşük olan bu yıl için 14-19 lira arasında değişen fiyatlarla mandalina topluyor.

Adana'da zirai don uyarısı yapılmasının ardından üreticiler, mandalinalarını hasat etmeye başladı. Kent genelinde hasat hız kazanırken mandalina bahçede cinsine göre 14-19 lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor.

Türkiye'nin en önemli tarım üretim merkezlerinden Adana'da Ekim ayında başlayan mandalinada hasat devam ediyor. Şu anda kent genelinde Ortanik ve W. Murcott cinsi mandalinanın hasadı yapılırken 3 gün boyunca sürmesi beklenen zirai don nedeniyle hasat hız kazandı.

379 bin dönüm alanda üretimi yapılan mandalinayı bahçelere giren işçiler el emeğiyle toplanıp kamyon ve tırlara yüklüyor. İç ve dış pazara gönderilen Ortanik mandalina bahçede kilogram fiyatı 14-15 liradan, W. Murcott cinsi mandalina ise bahçede 17-19 liradan alıcı buluyor.

Geçen sene ortalama 1 milyon ton verim alınan mandalinadan şu anda bahçelerde dönüm başına ortalama 2 ton rekolte alınıyor. Bu sene ise mandalinadan ortama 500 bin ton rekolte bekleniyor.

"Hasat hızlıca devam ediyor"

Hasat sırasında İhlas Haber Ajansı'na konuşan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, mandalinanın İran, Azerbaycan, Rusya ve Ukrayna'ya gönderildiğini belirterek, "Adana genelinde 3 gün boyunca don bekleniyor. Narenciye ürünlerinde de artık sona yaklaşıldığı için çiftçiler ve tüccarlar hızlı bir şekilde hasat yapıyorlar. İşçi sıkıntısı da olmadığı için hasat hızlıca devam ediyor. Şu anda kesilen meyve Irak başta olmak üzere İran, Azerbaycan, Rusya ve Ukrayna'ya gönderiliyor. Bu mandalinanın Irak'a gönderim maliyeti 10 lira. Ancak W. Murcott cinsi mandalinanın bahçeden çıkış fiyatı ise 14-15 lira. W. Murcott için 15 günlük bir hasat zamanı kaldı" ifadelerini kullandı.

"Narenciyede rekoltemiz az"

Yaz aylarında yaşanan sıcak havadan dolayı narenciye rekoltesinin düşük olduğuna dikkat çeken Doğan, "2023 yılında 3 milyon 200 bin ton narenciye rekoltemiz vardı. 2024 yılının Haziran ayındaki sıcaklardan dolayı narenciyede rekoltemiz az oldu. Ürünler hep döküldü. Erkenci ürünlerden çiftçiler para kazanamazken geççi ürünlerden çiftçiler biraz da olsa para kazandı" dedi.

"Hızlı kesim nedeniyle fiyatlar düştü"

Çiftçi Hayrettin Çelik ise zirai don uyarısı sonrası hasadın hız kazandığını anlatarak, "Bir don riskiyle karşı karşıyayız. Don nedeniyle hasat hızlandı. Ovadaki narenciyenin yüzde 80'inin hasadı yapıldı. Yüzde 20'lik kısım kaldı. Çiftçi don riski nedeniyle o kalan kısmında hasadını yapıyor. Soğuk hava dalgası bizi bekliyor. Hızlı kesim nedeniyle fiyatlar düştü. Vatandaşlarımız bu fırsatı değerlendirsin" ifadelerini kullandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

Fenomenin korkunç ölümü! Saatlerce kaynar suyun altında kaldı
img

Halk Ekmek'in Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
img

Galatasaray elendi! İşte UEFA ülke puanında son durum
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Benzin istasyonunda pompalı tüfekle intihar

Akaryakıt istasyonunda beklerken bagajı açtı, sonrası korkunç
Yine attı! En-Nesyri Fenerbahçe tarihine geçti

Fenerbahçe tarihine geçti
Olay adam yine sahnede! Derbi öncesi tansiyonu zirve yaptıracak görüntü

Derbi öncesi tansiyonu zirve yaptıracak görüntü
Eşini ve 5 yaşındaki kayınbiraderini bıçakladı

Canını kurtarmak için böyle yardım istedi! Küçücük çocuğa bile acımadı
Karlı yolda TOGG ile Tesla'yı karşılaştırdılar! Ortaya çıkan sonuca bakın

Karlı yolda TOGG ile Tesla'yı karşılaştırdılar! Ortaya çıkan sonuca bakın
MR kabininde kamera ile görüntü skandalı: Adli işlem başlatıldı

MR'a girecekken hayatının şokunu yaşadı!

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.