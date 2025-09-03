Adana'da Don Olayları Turunçgil Üretimini Olumsuz Etkiledi

Adana Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, bu yıl yaşanan don olayları nedeniyle bazı ürünlerde tutumun azaldığını, elde kalan ürünlerin ise erken olgunlaştığını söyleyerek, "Turunçgil kesim ve ihraç tarihleriyle ilgili karar süreçlerinde sahadaki gerçek üretim şartları dikkate alınmalıdır" dedi.

Adana'da 22 ve 25 Şubat tarihlerinde yaşanan şiddetli don olaylarının ardından turunçgil ürünlerinde meyve tutumu azaldı. Elde kalan ürünler ise beklenenden erken olgunlaştı. Bu durum özellikle erkenci mandalina grubu için hasat takviminin öne çekilmesini zorunlu hale getirdi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Eylül ayı ortalarında erkenci mandalina kesim tarihi mutlaka açıklanmalı. Aksi halde ürünler üst üste binerek piyasada değer kaybı yaşanır. Üretici zarar eder, ülke ekonomisi olumsuz etkilenir" diye konuştu.

"Geciken izinler paniğe yol açıyor"

AKİB tarafından yürütülen kesim ve ihraç izni süreçlerinde yaşanan gecikmelerin üreticiyi zor durumda bıraktığına dikkat çeken Doğan, hasada gelen ürünlerin aynı anda kesilmek zorunda kalmasının panik havası oluşturduğuna vurgu yaptı. Doğan, "Bu kaotik ortamda ürünler değerinin çok altında satılıyor. Çiftçimiz alın terinin karşılığını alamıyor. Bu sürdürülebilir değil. Ürünlerimiz gerçek değerinde pazarlanmalı, çiftçimiz korunmalı. Bunun yolu da adil, zamanında ve çiftçi odaklı kesim ve ihracat takviminden geçiyor. Beklentimiz net sahaya kulak verilmelidir" şeklinde konuştu.

"Ziraat Odaları karar süreçlerine dahil edilmeli"

Doğan, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar'ın üreticilerin yaşadığı sorunları her platformda gündeme taşıyarak çözüm arayışlarına öncülük ettiğini de kaydetti. Sözlerini sürdüren Doğan, "Ziraat odalarının sahadaki gücünü ve temsil yetkisini her zaman desteklemektedir. Bizler de Yüreğir Ziraat Odası olarak çiftçilerin hakkını her platformda savunuyoruz. Hazırladığımız bilimsel raporlar, toplantılar ve kamuoyuna verdiğimiz mesajlarla üreticimizin sesi oluyoruz. Ziraat odalarının karar mekanizmalarına dahil edilmesi şart. Sahadan gelen bilgi olmadan masa başında alınan kararlar sahada çözüm değil sorun oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

Turunçgil sezonunun adil ve verimli geçmesi, çiftçinin emeğinin korunması gerektiğinin altını çizen Doğan, "Ürünlerin gerçek değerinde pazarlanabilmesi ve mağduriyetlerin önlenmesi için kesim ve ihraç tarihleri konusunda daha hassas, adil ve çiftçi odaklı bir yaklaşım sergilenmeli" diyerek sözlerini tamamladı. - ADANA