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Adana'da dolu narenciye bahçelerine zarar verdi, Yüreğir'de hasar tespiti başladı

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Adana'da dolu narenciye bahçelerine zarar verdi, Yüreğir'de hasar tespiti başladı
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Adana'da dün etkili olan dolu, özellikle Yüreğir ilçesindeki tarım arazilerinde narenciye başta olmak üzere zarara yol açtı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri hasar tespit çalışmalarına başlarken, Ziraat Odası Başkanı Doğan üreticiler için devletten destek bekliyor.

Adana'da etkili olan dolu yağışı narenciye başta olmak üzere tarım ürünlerinde zarara yol açarken, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri hasar tespit çalışmalarına başladı.

Adana'da dün etkili olan dolu yağışı, özellikle Yüreğir ilçesindeki tarım arazilerinde zarara neden oldu. Narenciye bahçeleri başta olmak üzere çeşitli tarım ürünlerinin zarar gördüğü bölgelerde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından hasar tespit çalışmalarına başlandı. İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, doludan etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunarak sahadaki çalışmaları yerinde takip etti.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan da dolu yağışının Yunusoğlu, Sakızlı, Denizkuyusu, Taşçı, Doğankent, Şıhmurat, Ağzıbüyük, Sağdıçlı, Abdioğlu, Kapılı, Havraniye ve Vayvaylı mahallelerinde etkili olduğunu belirtti. Dolu nedeniyle üreticilerin büyük mağduriyet yaşadığını ifade eden Doğan, TARSİM sigortası bulunan üreticilerin yanı sıra hazine arazilerinde üretim yaptığı için sigorta yaptıramayan çiftçilerin de bulunduğunu söyledi.

Doğan, "Çiftçilerimizin mağduriyetinin giderilmesi ve zararlarının karşılanması için devletimizden gerekli desteğin sağlanmasını bekliyoruz. Üreticimizin yanında olunması ve yaralarının bir an önce sarılması büyük önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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