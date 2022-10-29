Açılışa saatler kala gözler Gemlik'te! İşte TOGG'la ilgili tüm merak edilenler

TOGG'un Elektrikli Otomobil Üretim Tesisi, bugün Cumhuriyet'in 99. yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılacak. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener törene katılmayacağını açıklarken ilk aracın banttan indirilmesine sadece saatler kaldı. İşte TOGG'la ilgili tüm merak edilen soruların yanıtları.

Togg'un Elektrikli Otomobil Üretim Tesisi'nin açılışına saatler kaldı. Cumhuriyet'in 99. yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle dev tesis hizmete girecek. İlçeye bağlı Gençali Mahallesi'nde saat 16.00'da gerçekleştirilecek açılış öncesi tesise giden yollarda ve fabrika çevresinde hazırlıklar tamamlanmış durumda.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener törene katılmayacağını açıklarken ilk aracın banttan indirilmesine sadece saatler kaldı. İşte TOGG hakkında en çok merak edilen soruların yanıtları...

TOGG PROJESİ NE?

Türkiye'nin otomobilini üretme projesi son yılların en gözde konularından biri. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kasım 2017'de Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell, Zorlu Holding ve TOBB tarafından bu projenin gerçekleştirileceğini açıkladı.

NE ZAMAN ÜRETİME BAŞLANIYOR?

TOGG, Cumhuriyetin 99'uncu yılının kutlanacağı 29 Ekim 2022 tarihinde seri üretime başlayacak.

NEREDE ÜRETİLİYOR?

TOGG Bursa'nın Gemlik ilçesindeki dev fabrikada üretilecek. Tesisin açılışı 29 Ekim 2022 tarihinde gerçekleştirilecek. Fabrikanın temelleri 18 Temmuz 2020 tarihinde atılmıştı. 1.2 milyon metrekarelik alan üzerine kurulan fabrikadan çıkan C-SUV ve C-SEDAN araçlar ön gösterimde sergilenmişti.

FİYATI BELLİ Mİ?

TOGG'un en çok fiyatı merak ediliyor. Yetkililer fiyat konusunda bugüne kadar net bir açıklama yapmazken rekabetçi bir fiyat olacağını ifade ediyorlardı. Bugün piyasada C-SUV TOGG'a muadil araçların fiyatlarının 800 bin TL ila 1 milyon TL arasında olduğu ifade ediliyor. Mart 2023'te satışa çıkması bekleniyor.

KAÇ ALTERNATİF OLACAK?

TOGG, C-SUV, C-Sedan, C-Hatchback, B-SUV, C-MPV modelleri ile müşterilerinin karşısına çıkacak.

ÜRETİM SAYISI

Tesiste, 10 yılda 5 farklı modelden toplam 1 milyon aracın üretimi hedefleniyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, şirketin 2023 yılı hedefinin 17-18 bin araç üreterek piyasaya sürmek olduğunu söyledi. TOGG otomobillerin iç ve dış tasarımları Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Hakları Ofisi (EUIPO) tarafından 12 Nisan'da tescil edildi. 24 Haziran'da ise otomobillerin SUV ve sedan tasarımları Çin Patent Kurumu tarafından TOGG adına tescillendi.

YERLİ OTOMOBİLİN ÖZELLİKLERİ

Tamamen elektrikli olacak TOGG, 30 dakikanın altında hızlı şarj ile yüzde 80 doluluğa ulaşacak. Otomobillerin 300+ ve 500+ kilometre menzilli modeller ile satışa sunulması bekleniyor. Otomobil, yazılımındaki güncellemeleri 4G/5G bağlantısı ile uzaktan alabilecek. 200 beygir güç ile 7,6 saniye, 400 beygir güç ile de 4,8 saniye altında 0-100 km/s hızlanabilecek.

TOGG İSMİ NEREDEN GELİYOR?

TOGG Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun kısaltması. Aslında ilk etapta satışa çıkacak isme henüz karar verilmediği için otomobil bu marka adı ile anılıyordu. TOGG'un CEO'su Gürcan Karakaş marka isminin beğenilme oranının yüzde 70'in üzerinde olduğunu ifade ediyordu.

HANGİ RENKLER OLACAK?

Açılışa saatler kala Togg'un resmi hesabından heyecanlara heyecan katan bir paylaşım geldi. Buna göre yerli otomobil, "Anadolu", "Gemlik", "Oltu", "Kula", "Kapadokya" ve "Pamukkale" isimleriyle 6 renkle piyasaya sürülecek.

Togg, kampüsünün de yer aldığı Gemlik'in zeytin ağaçlarının gölgesindeki mavi sularını, Anadolu topraklarındaki cana yakınlık ve tutkuyu yansıtan kırmızıyı, Oltu taşının göz alıcı siyahlığını, parlak dokusunu, sağlam yapısını, Kula'nın doğal yapısı, kayaçları ve vadileriyle yerkürenin milyonlarca yıllık geçmişini bugüne taşıyan gri ihtişamını, Kapadokya'nın olağanüstü güzellikteki doğa harikası peri bacalarının toprak ve kum bejini, Pamukkale travertenlerinin göz kamaştıran beyazlığını, C-SUV'un dış renklerinde buluşturdu.