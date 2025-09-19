Haberler

Acil nakit ihtiyacı olanlara müjde! 1 Ekim'de yeni dönem başlıyor

Acil nakit ihtiyacı olanlara müjde! 1 Ekim'de yeni dönem başlıyor
Merkez Bankası, kredili mevduat hesabı (KMH) faiz oranlarını 25 baz puan düşürdü. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, 1 Ekim 2025 itibarıyla KMH faiz oranı yüzde 4,75'ten yüzde 4,50'ye çekilecek.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredili mevduat hesabı (KMH) ve kredi kartı nakit çekim faiz oranlarını 25 baz puan düşürdü. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, 1 Ekim 2025 itibarıyla KMH faiz oranı yüzde 4,75'ten yüzde 4,50'ye çekilecek.

Kredili mevduat hesabı (KMH) limiti 10 bin lira olan bir tüketici, eski faiz oranı olan yüzde 4,75 üzerinden aylık 475 TL faiz öderken, yeni oranla aylık faiz 450 TL'ye düşecek. Bu değişiklikle, aylık ödenecek faiz 25 TL azalmış olacak.

KREDİLİ MEVDUAT HESABI NEDİR?

Kredili mevduat hesabı, vadesiz mevduat hesabınıza bağlı çalışan ve bakiyenizin yetmediği durumlarda size ek nakit sağlayan bir kredi türüdür. KMH, kısa süreli nakit ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılabilir.

KMH KULLANIMINDA RİSKLER

KMH faiz oranları kredi kartı nakit avans faizlerine yakın seviyede olduğundan, borcun zamanında ödenmemesi durumunda yüksek faiz yükü doğabilir.

Uzun vadede borcun birikmesi, tüketicinin kredi notunu olumsuz etkileyebilir ve bankalar tarafından kullanılabilir kredi limiti düşürülebilir.

ÖRNEK HESAPLAMA

*Eski faiz oranı: %4,75

*Aylık faiz: 10.000 × %4,75 = 475 TL

*Yeni faiz oranı: %4,50

*Aylık faiz: 10.000 × %4,50 = 450 TL

*Fark: 475 – 450 = 25 TL

*Aylık ödenecek faiz 25 TL azalmış oldu.

