ABD ve Suudi Arabistan nükleer işbirliği anlaşması imzaladı

ABD Enerji Bakanlığı, Suudi Arabistan ile nükleer işbirliği anlaşmasının imzalandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ABD Enerji Bakanı Chris Wright ile Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Selman Al Suud'un "123 Anlaşması" olarak bilinen barışçıl nükleer işbirliği anlaşması ile buna eşlik eden ikili güvence anlaşmasını imzaladığı bildirildi.

Açıklamada, söz konusu iki anlaşmanın, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi dahil olmak üzere çeşitli öncelikli ekonomik ve stratejik hedefleri ilerletecek "on yıllara yayılan, milyarlarca dolarlık bir ortaklığın hukuki temelini oluşturduğu" belirtildi.

"123 Anlaşması"nın Amerikan şirketlerine Suudi Arabistan'ın nükleer enerji programında daha fazla erişim imkanı sağlayacağı aktarılan açıklamada, anlaşmanın Suudi Arabistan'ın enerji ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olurken Amerikan sanayisine, çalışanlarına ve tedarik zincirlerine fayda sağlayacağı kaydedildi.

Açıklamada, anlaşmaların nükleer güvenlik, emniyet ve nükleer silahların yayılmasının önlenmesi standartlarını gözeterek ABD'nin ve bölgesel güvenliğin ilerlemesine katkı sağlayacağı ve ABD'nin sivil nükleer teknoloji alanındaki rekabet avantajını güçlendireceği ifade edildi.

İki ülke arasındaki ortaklığın Amerikan nükleer teknoloji ihracatını artıracağı, ABD'de yüksek ücretli istihdam ve uzun vadeli ekonomik büyüme yaratacağı, Amerika'nın enerji ve ulusal güvenlik kapasitesini güçlendireceği, küresel nükleer yayılmanın önlenmesi standartlarını pekiştireceği ve ABD ile Suudi Arabistan arasındaki stratejik ortaklığı derinleştireceği belirtilen açıklamada, anlaşmanın incelenmek üzere Kongre'ye sunulacağı kaydedildi.