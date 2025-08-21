ABD ve AB Arasında Adil Ticaret Anlaşması

ABD ve Avrupa Birliği (AB), geçen ay uzlaştıkları ve AB ürünlerine yüzde 15 tarife getiren ticaret anlaşmasının ilişkileri adil, dengeli ve karşılıklı fayda sağlayan bir zemine taşıyacağını bildirdi.

AB Komisyonu, ABD Başkanı Donald Trump'ın 27 Temmuz'da İskoçya'da AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüşmesinin ardından duyurduğu ticaret anlaşmasının detaylarına ilişkin AB ve ABD ortak açıklamasını yayımladı.

Çerçeve anlaşmasının adil, dengeli ve karşılıklı yarar sağlayan ticaret ve yatırıma olan bağlılığın somut bir göstergesi olduğuna işaret edilen açıklamada, bunun AB-ABD ticaret ve yatırım ilişkilerini sağlam bir temele oturtacağı ve ekonomileri canlandıracağı kaydedildi.

Açıklamada, anlaşmanın AB'nin ABD'nin endişelerini gidereceği ve ticari dengesizlikleri çözmekte kararlılığı yansıttığı ifade edildi.

ABD ve AB'nin çerçeve anlaşmasını zaman içinde genişletebileceğine işaret edilen açıklamada, pazar erişimini iyileştirmenin, ticaret ve yatırım ilişkilerini artırmanın amaçlandığı bildirildi.

Açıklamada, AB'nin tüm ABD sanayi mallarına uygulanan gümrük vergilerini kaldıracağı, süt ürünleri, taze ve işlenmiş meyve ve sebzeler, işlenmiş gıdalar, tohumlar, soya yağı ile et de dahil olmak üzere çok çeşitli ABD ürünlerine tercihli pazar erişimi sağlayacağı belirtildi.

Açıklamada, ABD'nin AB menşeli ürünlere yüzde 15 karşılıklı tarife uygulamayı taahhüt ettiğine dikkat çekildi.

ABD'nin 1 Eylül'den itibaren AB'den ithal edilen doğal kaynaklar, uçak ve uçak parçaları, jenerik ilaçlar ve bunların bileşenleri ile kimyasallara en çok kayrılan ülke tarifesi uygulayacağı belirtilen açıklamada, AB'nin tarife indirimlerini yürürlüğe koymak için gerekli yasa teklifini sunmasıyla birlikte ABD'nin Avrupa menşeli otomobiller ve otomobil parçaları üzerindeki tarifeleri azaltacağı ifade edildi.

Açıklamada, AB'nin 2028 yılına kadar 750 milyar dolar değerinde ABD sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) petrol ve nükleer enerji ürünlerini tedarik etmeyi planladığı, bilgi işlem merkezleri için en az 40 milyar dolar değerinde ABD yapay zeka çipleri satın alınacağı, Avrupa şirketlerinin 2028 yılına kadar ABD'ye 600 milyar dolarlık ek yatırım yapacağı bildirildi.

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Bugünkü AB-ABD ortak bildirisi, AB şirketleri ve tüketicileri için mümkün olan en iyi koşulları güvence altına alıyor." ifadesini kullandı.

AB'nin kapsamlı bir tavan tarifeye sahip olduğuna işaret eden von der Leyen, ilaç ve yarı iletken sektörleri için garantiler aldıklarını anımsattı.

Von der Leyen, otomobil dahil olmak üzere ürünlerin büyük çoğunluğu için yüzde 15'lik kapsamlı tarife tavanının uygulanacağına işaret ederek, uçak gibi ürünlere vergi oranının sıfır olacağı kaydedildi.