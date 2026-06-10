ABD, İran'a silah tedarik ettikleri iddiasıyla 9 kişi ve kuruluşa yönelik yaptırım kararı aldı

NEW ABD Hazine Bakanlığı, İran'a silah tedariki ve finansman sağladığını öne sürerek Çin ve Hong Kong merkezli 9 kişi ve kuruluşu yaptırım listesine ekledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisinin (OFAC), "Ekonomik Öfke" kapsamında yeni yaptırımlar duyuruldu.

Açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusu ile Savunma ve Silahlı Kuvvetler Lojistik Bakanlığı adına silah tedarikine destek verdiği ve İran'ın gizli bankacılık ağı içinde faaliyet gösterdiği gerekçesiyle Çin ve Hong Kong merkezli 9 kişi ve kuruluşa yönelik yaptırım kararı alındığı bildirildi.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Ekonomik Öfke" aracılığıyla İran ordusunun silah edinme çabalarını destekleyen yabancı tedarik ağlarını sekteye uğrattıklarını kaydetti.

Bessent, "Hazine, İran rejiminin varlıklarını dondurdu, ekonomisine ağır darbe indirdi ve İran'ın savaş makinesini çökertti. Hazine, İran ordusuna yönelik hiçbir desteğe müsamaha göstermeyecektir." ifadelerini kullandı.