ABD Ekonomi Verileri Karışık Seyir İzliyor

ABD'de zayıf gelen ekonomik veriler Başkan Donald Trump'ın ticaret politikalarının etkilerine dair endişeleri artırırken New York borsası günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,22 azalarak 42.427,74 puana indi.

S&P 500 endeksi yatay seyirle 5.970,81 puan olurken, Nasdaq endeksi yüzde 0,32 artışla 19.460,49 puana çıktı.???????

Trump yönetiminin ticaret politikalarının belirsizliklere yol açtığı bir dönemde, yatırımcılar ABD ekonomisinin gidişatına dair daha fazla bilgi edinmek amacıyla bu hafta açıklanan istihdam verilerine odaklandı.

Ülkede dün açıklanan JOLTS açık iş sayısının nisanda beklentilerin üzerinde gelmesi sonrası bugün açıklanan veriler, özel sektör istihdamının mayıs ayında keskin bir şekilde yavaşladığını gösterdi.

ADP Araştırma Enstitüsünün hazırladığı ulusal istihdam raporuna göre, ABD'de özel sektör istihdamı mayısta 37 bin kişiyle piyasa beklentilerinin altında artış kaydetti. Özel sektör istihdamındaki artışa ilişkin nisan verisi ise 62 binden 60 bine revize edildi.

Analistler, zayıf gelen özel sektör istihdamına ilişkin verilerin, Trump yönetiminin politikalarının iş gücü piyasası üzerinde baskı oluşturduğuna dair kaygıları artırdığını belirtti.

ABD'de cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verilerinin beklendiğine işaret eden analistler, söz konusu verilerde tarife belirsizliklerinin ABD ekonomisini nasıl etkilediğine dair daha fazla ipucunun aranacağını kaydetti.

Özel sektör istihdamına ilişkin verilerin ardından Truth Social hesabından açıklama yapan Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'a faiz indirme çağrısını yineledi.

Ayrıca, ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) tarafından açıklanan hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), mayısta 1,7 puan düşerek 49,9'a geriledi. Beklentilerin altında kalan veri, hizmet sektöründe Haziran 2024'ten bu yana ilk kez daralmaya işaret etti.

ABD yönetiminin ticaret ortaklarıyla yürüttüğü tarife müzakerelerine ilişkin haber akışı da yakından takip edilirken, Trump'ın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bu hafta içinde görüşmesi bekleniyor.

Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Şi'nin "anlaşma yapması son derece zor biri" olduğunu belirtti.

Avrupa cephesinde ise ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, OECD Bakanlar Konseyi Toplantısı marjında Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Ticaretten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic ile bir araya geldi. AB ile ticaret müzakerelerinin hızla ilerlemesinden memnuniyet duyduğunu belirten Greer, bugün yapılan görüşmenin "çok yapıcı" geçtiğini ifade etti.

Öte yandan, Fed'in yayımladığı "Bej Kitap" raporunda, yüksek tarife oranlarının maliyetler ve fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturduğunu bildirdi. Raporda, ekonomik faaliyetin bir önceki rapor döneminden bu yana hafif bir düşüş gösterdiği belirtildi.