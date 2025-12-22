Haberler

Trump yönetimi, ABD'nin doğu kıyısındaki 5 açık deniz rüzgar enerjisi projesini durdurdu

ABD İçişleri Bakanlığı, ulusal güvenlik riskleri nedeniyle doğu kıyısında inşaatı devam eden 5 büyük ölçekli açık deniz rüzgar enerjisi projesinin kiralama haklarını askıya aldı. Karar, projelerin güvenlik risklerini azaltma olasılığını değerlendirmek için zaman kazandırmayı hedefliyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ABD Savunma Bakanlığınca yakın zamanda belirlenen ulusal güvenlik riskleri nedeniyle tüm büyük ölçekli açık deniz rüzgar enerjisi projelerinin kiralama haklarının derhal durdurulduğu bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ABD Savunma Bakanlığınca yakın zamanda belirlenen ulusal güvenlik riskleri nedeniyle tüm büyük ölçekli açık deniz rüzgar enerjisi projelerinin kiralama haklarının derhal durdurulduğu bildirildi.

Bunun kira sahipleri ve eyalet ortaklarıyla birlikte çalışarak projelerin ulusal güvenlik risklerini azaltma olasılığını değerlendirmek için zaman kazandıracağı belirtilen açıklamada, ABD'nin doğu kıyısındaki "Vineyard Wind 1", "Revolution Wind", "Coastal Virginia Offshore Wind (CVOW)", "Sunrise Wind" ve "Empire Wind 1" projelerinin kiralama haklarının askıya alındığı ifade edildi.

Açıklamada, ABD hükümetinin raporlarının uzun süredir devasa türbin kanatlarının hareketi ve yüksek yansıtıcı kulelerin radar paraziti yarattığını ortaya koyduğu belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İçişleri Bakanı Doug Burgum, hükümetin başlıca görevinin Amerikan halkını korumak olduğunu vurgulayarak, "Bugünkü önlem, ilgili düşman teknolojilerinin hızlı gelişimi ve doğu kıyısındaki nüfus merkezlerine yakın büyük ölçekli açık deniz rüzgar enerjisi projelerinin yarattığı güvenlik açıkları dahil olmak üzere ortaya çıkan ulusal güvenlik risklerini ele almaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Trump yönetiminin, söz konusu kararı sonrası proje sahiplerinden ABD'li elektrik şirketi Dominion Energy'nin hisseleri yüzde 4'ün üzerinde değer kaybetti.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi
500

