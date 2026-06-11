ABD Hazine Bakanı Bessent, Körfez'deki olası zararların İran varlıklarından karşılanacağını belirtti

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran'ın Körfez'deki ABD müttefiklerine vereceği her türlü zararın, İran'a ait varlıklardan karşılanacağını belirtti.

Bessent, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

İran'ın Körfez'deki ABD müttefiklerine vereceği her türlü zararın, İran'a ait hesaplardan çekilecek fonlarla karşılanacağını aktaran Bessent, "İran rejimi oynadığı sıfır toplamlı oyunu kaybedecek." ifadesini kullandı.

Bessent, ayrıca Hürmüz Boğazı'ndan geçişe ödenen her türlü ücretin de İran'ın hesaplarından çekilecek fonlarla dengeleneceğini dile getirerek, "İran'ın gerçekleştireceği her saldırı, karşı karşıya olduğu ekonomik ve finansal sonuçları daha da derinleştirecektir." değerlendirmesinde bulundu.