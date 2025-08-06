ABD'den Hindistan'a yüzde 25 ek gümrük vergisi kararı

ABD'den Hindistan'a yüzde 25 ek gümrük vergisi kararı
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ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'dan petrol alımını sürdüren Hindistan'a yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu. Uygulama 21 gün içinde başlayacak ve bazı mallar geçiş döneminde muaf tutulacak.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'dan petrol alımını sürdürmesine yanıt olarak Hindistan'a yüzde 25 oranında ek gümrük vergisi uygulanmasının öngörüldüğü kararnameyi imzaladı.

TRUMP'TAN HİNDİSTAN'A YÜZDE 25 EK VERGİ

Kararnameye göre, Rusya'dan doğrudan veya dolaylı olarak petrol ithal eden Hindistan'a yönelik ek gümrük vergisi uygulanacak. Hindistan'dan ABD'ye gelen mallara yüzde 25 oranında ek tarife getirilecek. Söz konusu ek tarife, 21 gün sonra yürürlüğe girecek ve geçiş döneminde bazı mallar muaf tutulacak.

Ayrıca, başka ülkelerin de Rus petrolünü ithal edip etmediği izlenerek benzer önlemler alınabilecek. Söz konusu ek tarife oranı, Hindistan'a halihazırda getirilen yüzde 25 oranındaki gümrük vergisine ek olarak uygulanacak.

ABD Başkanı Donald Trump, hafta başında yaptığı açıklamada, Hindistan'ın Rusya'dan petrol satın almasının yanı sıra bunu yüksek karlarla yeniden sattığını belirterek, Hindistan'a yönelik tarifeyi "önemli ölçüde" artıracağını ifade etmişti.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi
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