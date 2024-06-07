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ABD'de tarım dışı istihdam beklentiyi aştı

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ABD'de tarım dışı istihdam mayıs ayında piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Mayıs ayında ABD'de tarım dışı istihdam 272 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

ABD'deki tarım dışı istihdam, Mayıs ayında piyasa beklentilerini aşarak 272 bin kişi arttı. Aynı dönemde işsizlik oranı ise yüzde 3,9'dan yüzde 4'e yükseldi. Tarım dışı istihdamın 180 bin kişi artması bekleniyordu. ABD Çalışma Bakanlığı'nın yayımladığı verilere göre, işsizlik oranının yüzde 3,9 olması öngörülürken, nisan ayında yüzde 3,9 olarak gerçekleşmişti.

TARIM DIŞI İSTİHDAM VERİSİ BEKLENTİYİ AŞTI

ABD'de Fed'in para politikası için kritik önemdeki tarım dışı istihdam verisi açıklandı. Buna göre mayıs ayında ABD'de tarım dışı istihdam 272 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti. ABD'de işsizlik oranı yüzde 3,9'dan yüzde 4'e yükseldi.

ABD Çalışma Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin istihdam verilerini yayımladı. Buna göre tarım dışı istihdam verisi mayısta 272 bin kişi arttı. Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen tarım dışı istihdam verisinin, 180 bin kişi artması öngörülüyordu.

İŞSİZ ORANI DA BEKLENTİYİ AŞTI

ABD'de işsizlik oranı, mayıs ayında 0,1 puan artarak yüzde 4'e yükseldi. Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen işsizlik oranının bu dönemde yüzde 3,9 olması öngörülüyordu. İşsizlik oranı nisanda yüzde 3,9 olarak gerçekleşmişti.

Söz konusu dönemde haftalık ortalama çalışma saati beklentilere paralel 34,3'e çıktı.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi

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