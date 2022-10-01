ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı arttı Ekonomi Haberleri ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 2 adet arttı. ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 2 adet arttı. Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 23-30 Eylül haftasında önceki haftaya göre 2 adet artarak 604'e yükseldi. ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son 1 yılda ise toplam 176 adet arttı. Perşembe gününü 87,18 dolardan kapatan Brent petrolün varili, cuma gününü 85,56 dolar seviyesinde tamamladı. Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varili ise cuma gününü 79,74 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol perşembe gününü 81,23 dolar seviyesinde tamamlamıştı. Ekonomi Kaynak: AA / Murat Temizer Tam Gemi Şok Denemeleri Baker Hughes Ekonomi Haberler

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