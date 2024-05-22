ABD'de ikinci el konut satışları beklentilerin altında

ABD'de ikinci el konut satışları, nisanda yüzde 1,9 azalışla beklentilerin altında gerçekleşti.

Ulusal Emlakçılar Birliği (NAR), nisan ayına ilişkin ikinci el konut satış verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede ikinci el konut satışları, mevsim etkilerinden arındırılmış olarak nisanda aylık bazda yüzde 1,9 azalarak 4,14 milyona geriledi.

İkinci el konut satışlarına ilişkin piyasa beklentisi 4,21 milyon seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi. Bu dönemde üç ayın en düşük seviyesine inen ikinci el konut satışları, martta da yüzde 4,3 azalışla 4,19 milyon olarak kaydedilmişti.

Ülkede ikinci el konut satışları, nisanda geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 1,9 azaldı.

ABD'de ikinci el piyasasında medyan konut fiyatları, nisanda art arda 10'uncu ayda yıllık bazda artış gösterdi ve yüzde 5,7 artışla 407 bin 600 dolara yükseldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NAR Başekonomisti Lawrence Yun, konut fiyatlarının nisan ayı rekoruna ulaşmasının ev sahipleri için çok iyi bir haber olduğunu, ancak konut stokunun artmasıyla fiyat artışlarının hızının azalmasının beklendiğini ifade etti.