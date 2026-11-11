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ABD'de Fed'in faiz artışı beklentisi güçlendi, konut hisseleri baskı altında kaldı

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ABD'de enflasyonun hızlanmasıyla Fed'in faiz artırımına gidebileceği beklentileri güçlendi ve 10 yıllık tahvil getirisi yüzde 5'e ulaştı. Yükselen tahvil faizleri konut ve gayrimenkul hisselerini baskı altına aldı; DR Horton ile Lennar değer kaybetti.

ABD'de enflasyonun hızlanmasıyla ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırımına gidebileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesi ve ülkenin 10 yıllık tahvil faizindeki yükseliş, gayrimenkul ve konut inşaat şirketlerinin hisselerinde satış baskısı oluşturdu.

ABD'de enflasyonist baskıların devam edebileceğine yönelik endişeler, Fed'in para politikasında sıkılaşma adımlarını daha geniş ölçüde atabileceği beklentilerini perçinledi.

Fiyat artışlarındaki hızlanmayla para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in aralıkta politika faizini 25 baz puan artıracağına kesin gözüyle bakılırken 50 baz puan artış yönündeki olasılıklar da gündeme geldi.

Ülkede hem manşet hem de çekirdek enflasyon ekimde aylık bazda beklentilerin üzerinde gerçekleşirken bu durum, Fed'in şahin tutumunu sertleştirebileceği öngörülerini güçlendirerek tahvil faizlerinin yukarı yönlü hareketlenmesine yol açtı.

Buna göre Fed'e yönelik sıkılaşma beklentilerinin güçlenmesinin tahvil piyasalarına yansımaları izlendi. ABD'nin 2, 5 ve 10 yıllık tahvil faizleri belirgin şekilde yükseldi.

Fed'in politikalarına en fazla duyarlı olan ABD 2 yıllık tahvil faizi dün 17 baz puan artışla yüzde 4,75 seviyesine, 10 yıllık tahvil getirisi ise 13 baz puan yükselişle yüzde 5'e ulaştı.

ABD'de Gaziler Günü nedeniyle ülkedeki tahvil piyasaları bugün kapalı.

Bu doğrultuda uzun vadeli tahvil getirilerindeki artışın konut kredisi faizleri üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturabileceği ve konut talebini zayıflatabileceği endişeleri, sektörde faaliyet gösteren şirketlerin hisselerine de olumsuz yansıdı.

Yüksek borçluluk oranları ve finansman ihtiyaçları nedeniyle faiz oranlarındaki değişimlere duyarlı olan gayrimenkul yatırım ortaklıkları da artan borçlanma maliyetlerine ilişkin endişelerden negatif etkilendi.

Analistler, ABD'de mortgage (konut kredisi) faiz oranlarının, genellikle 10 yıllık tahvil getirisinin üzerine kredi riski, piyasa koşulları ve diğer maliyetleri yansıtan belirli bir marj eklenerek şekillendiğini belirterek, tahvil getirilerindeki yükselişin konut kredisi faizleri üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturduğunu kaydetti.

Gayrimenkul ve konut hisseleri baskı altında

Söz konusu gelişmelerle ABD'nin önde gelen konut ve inşaat şirketlerinden DR Horton, Lennar, PulteGroup ve Toll Brothers'ın hisseleri, yükselen tahvil getirileri ve konut piyasasına yönelik zayıflayan beklentiler nedeniyle baskı altında kaldı.

ABD'li DR Horton'un hisseleri yüzde 3,8, konut, inşaat ve gayrimenkul şirketi Lennar'ın hisseleri yüzde 5,4, konut üreticisi Meritaga'nın hisseleri yüzde 4,4, Pulte Group'un hisseleri yüzde 3,9 ve lüks konut inşaat şirketi Toll Brothers'ın hisseleri yüzde 2,7 düştü.

Analistler, ABD'de uzun vadeli tahvil getirilerindeki yükselişin mortgage faizlerine yansımasının, konut satın alınabilirliğini azaltarak yeni konut satışlarını olumsuz etkileyebileceğini belirtti.

Gelecek dönemde Fed'in para politikasına ilişkin beklentiler ile ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin seyrinin gayrimenkul ve konut inşaat şirketlerinin hisse performansları üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Öte yandan Fed'in New York şubesi tarafından hazırlanan 2026'nın üçüncü çeyreğine ilişkin Hanehalkı Borcu ve Kredi Raporu'na göre Amerikalıların hanehalkı borcunda en yüksek payı mortgage (konut kredisi) borcu oluşturmaya devam etti.

Söz konusu borç kalemi üçüncü çeyrekte 13,37 trilyon dolara yükseldi.

Mortgage borcu, bu dönemde bir önceki çeyreğe kıyasla 257 milyar dolar, yıllık bazda ise 302 milyar dolar arttı.

Kaynak: AA
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