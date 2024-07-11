ABD, 4 yıl sonra ilk kez negatif enflasyon açıkladı! Faiz indirimi beklentileri güçlendi!

ABD'de açıklanan verilere göre enflasyon yavaşlamaya devam ediyor. Bu durum, ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine başlama ihtimalini güçlendiriyor ve varlık fiyatlarında oynaklığı artırıyor. Analistler, dezenflasyon trendinin tekrar rayına girdiğini ve Fed'in faiz indirimlerine yakın zamanda başlayacağına dair beklentilerin arttığını belirtiyor.

ABD'de dezenflasyon trendinin sürdüğüne işaret eden veriler, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine başlama ihtimalini güçlendirirken varlık fiyatlarında oynaklık arttı. Ülkede bugün açıklanan veriler, enflasyonun yavaşlamaya devam ettiğini ortaya koydu. ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haziranda aylık bazda yüzde 0,1 azalırken, yıllık bazda yüzde 3 artışla piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

ABD'DE TÜFE RAKAMLARI BEKLENTİNİN ALTINDA KALDI

ABD'NİN 10 YILLIK TAHVİL FAİZ ORANI DÜŞTÜ

Verilerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in ilk faiz indirimine eylülde gitme ihtimali yüzde 70 seviyelerinden yüzde 85'e çıktı. Fed'in yakın zamanda faiz indirimlerine başlayabileceğine dair beklentilerin artmasıyla ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yaklaşık 10 baz puan azalışla yüzde 4,18 seviyesine indi. Dolar endeksi verilerin ardından yüzde 0,77 azalışla 103,93 seviyesine gerilerken, avro/dolar paritesi yüzde 0,55 artışla 1,089 seviyesine tırmandı. Dolar/yen paritesi de yüzde 2 azalışla 158,37 seviyesine düştü. Altının ons fiyatı ise yüzde 1,47 artışla 2.414,5 dolardan işlem görürken, mayıs sonundaki rekor seviyesine yaklaştı.