Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

ABD'de Demokratların Kongrede çoğunluğu yarı iletken hisselerinde satışı hızlandırdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'de Demokratların Kongrede çoğunluğu alması sonrası yapay zeka yatırımlarının sınırlanabileceği endişesiyle yarı iletken hisselerinde haftalık sert düşüşler görüldü. Marvell Technology yüzde 28,1, Intel yüzde 14,4, Nvidia yüzde 8,8 ve SK Hynix yüzde 20,2 değer kaybetti.

BURHAN SANSARLIOĞLU/ALİ CANBERK ÖZBUĞUTU - ABD'de Demokratların Kongrenin hem Senato hem de Temsilciler Meclisi kanadında çoğunluğu elde etmesi sonrası yapay zeka şirketlerine yönelik yatırımların sekteye uğrayabileceğine dair artan endişelerle yarı iletken şirketlerinin hisselerinde bu hafta sert düşüşler görüldü.

ABD'de ara seçim sonuçları varlık fiyatlarında etkisini sürdürürken Temsilciler Meclisi ve Senato'da çoğunluğu elde eden Demokratların ülkede yapay zeka yatırımlarını sınırlayabilecek düzenlemeleri hayata geçirebileceği tartışılıyor.

Son yıllarda küresel ekonomik büyümenin önemli itici güçlerinden biri haline gelen yapay zeka teknolojilerindeki ilerlemenin yavaşlayabileceği ve mevcut yatırımların sekteye uğrayabileceği endişeleri, piyasalarda yarı iletken hisselerinde satışların hızlanmasına yol açtı.

Arizona eyaletinden Demokrat Partili Temsilciler Meclisi üyesi Yassamin Ansari'nin yapay zeka sektörüne yönelik daha sıkı düzenlemeler ve gelişmiş yapay zeka teknolojilerinin geliştirilmesine geçici olarak ara verilmesini savunan mesajlarına diğer üyelerin de destek vermesi bu alandaki regülasyon risklerini artırdı.

Yapay zekanın gelişiminin sınırlanmasıyla veri merkezi yatırımlarının duraklaması yarı iletken sektöründe karlılık ve talebin devamına ilişkin mevcut soru işaretlerinin belirginleşmesine neden oldu.

Özellikle çip üreticileri ve veri merkezi şirketlerinin hisselerinde yoğunlaşan satış baskısı derinleşti.

Teknoloji şirketlerine yapılması beklenen düzenlemelerin gündemin merkezinde olması bekleniyor

Bu süreçte piyasalarda yapay zeka yatırımlarına ilişkin beklentilerin yeniden sorgulanması ve teknoloji şirketlerine yönelik olası düzenlemelerin gündemin merkezinde olması bekleniyor.

Özellikle teknoloji şirketlerinin yüksek yatırım harcamalarının ne ölçüde karlılığa dönüşeceğine yönelik soru işaretleri, sektördeki yüksek değerlemeleri daha fazla tartışmaya açıyor. Bu nedenle satışların diğer sektörlere yayılıp yayılmayacağı da takip edilecek.

Diğer taraftan yarı iletken ve yapay zeka sektörleri özellikle ABD'nin son yıllarda büyümesinde önemli rol oynuyor.

Demokratların yapay zeka yatırımlarını sınırlayacağına dair beklentiler yoğunlaşsa da yatırımların ne ölçüde sınırlanacağının da piyasaların takip edeceği konulardan biri olması bekleniyor.

Hisseler yüzde 7,8 ila yüzde 36,8 değer kaybetti

Söz konusu gelişmelerle haftalık bazda hisse değerleri ABD merkezli yarı iletken üreticilerinden Marvell Technology'de yüzde 28,1, Broadcom'da yüzde 9,9, Intel'de yüzde 14,4 ve Nvidia'da da yüzde 8,8 geriledi.

Bu hafta yatırımcısına Micron Technology yüzde 22, AMD yüzde 11, Texas Instruments Incorporated ve GlobalFoundries yüzde 7,8 kaybettirdi.

Asya tarafında da Güney Koreli yarı iletken üreticileri SK Hynix'in hisseleri yüzde 20,2, Samsung Electronics'in hisseleri yüzde 16,1 değer kaybetti.

Japon Kioxia'nın hisselerinin fiyatı yüzde 36,8, Tayvanlı TSMC'nin hisseleri yüzde 9,9 düştü.

Avrupa tarafında ise Hollandalı ASML'nin hisselerinin değeri yüzde 11,5 geriledi.

Kaynak: AA
Bu haber 37 sitede yayınlandı.
Kurumsal kariyerini bıraktı, babaannesinin mandalina bahçesini marka yaptı! BM'den ödül geldi

Plazayı bıraktı, babaannesinin mandalina bahçesini marka yaptı
Emre Belözoğlu Samandıra için düğmeye bastı

Bu görüntüler tarih oluyor!

Emre Belözoğlu'ndan Arda Turan'a övgü dolu sözler! Tarihi maç öncesi konuştu

Tarihi maç öncesi konuştu: Varımızla yoğumuzla çalışacağız
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Valilik duyurdu! 7 ilçede okullar 2 gün uzaktan eğitime geçiyor

Valilik duyurdu! 7 ilçede okullar 2 gün uzaktan eğitime geçiyor
Görüntüsü olmasa kimsenin inanmayacağı bir olay daha

Görüntüsü olmasa kimsenin inanmayacağı bir olay daha
Emre Belözoğlu'ndan İsmail Kartal sorusuna tek cümlelik yanıt

Emre'den İsmail Kartal sorusuna tek cümlelik yanıt
Fon soruşturmasında eski SPK Başkanvekili Enver Usca dahil 4 kişi daha tutuklandı

Fon soruşturmasında Enver Usca tutuklandı
Sergen Yalçın'ın kadroya almadığı milli yıldız için söyledikleri yeniden konuşuluyor14

Kadroya almadığı milli yıldızla dalga geçtiği video yeniden gündemde

Bit pazarından aldığı eşya altın çıktı! Kazancı inanılmaz

Bit pazarından aldığı eşya altın çıktı! Kazancı inanılmaz
Fatma Betül Sayan Kaya'yı tutuklamaya götüren 3 kritik delil15

Fatma Betül Sayan Kaya'yı tutuklamaya götüren 3 kritik delil