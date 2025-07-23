AB ve Japonya Ekonomik İşbirliğini Güçlendiriyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB ve Japonya'nın ekonomik baskılara ve haksız ticaret uygulamalarına karşı birlikte çalışacağını söyledi.

Von der Leyen, Tokyo'da düzenlenen 30'uncu AB- Japonya Zirvesi'nin ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Stratejik ortakların son dönemde daha yakın hareket etmeleri gerektiğine işaret eden von der Leyen, artan ticari gerginlikler, belirsizlik, kırılgan tedarik zincirleri, aşırı kapasite ve adil olmayan rekabet gibi zorluklara karşı birlikte hareket edilmesinin önemini vurguladı.

Von der Leyen, Avrupa'nın rekabetçiliğini artırmak için yatırım, inovasyon ve iş ortamını iyileştirecek çeşitli tedbirler aldıklarını belirterek, "Günümüz dünyasında rekabet gücünün Japonya gibi güvenilir ortaklarla birlikte inşa edilmesi gerekiyor." dedi.

Avrupa ve Japonya'nın küresel GSYH'nin beşte birini ve 600 milyonluk bir pazarı temsil ettiğini anlatan von der Leyen, "Küresel ticaret ve teknoloji kurallarını şekillendirecek ölçeğe sahibiz. Bu nedenle bugün rekabetçilik ittifakımızı başlatıyoruz." diye konuştu.

Von der Leyen, ekonomik güvenliğin de artırılması gerektiğine dikkati çekerek, "Ekonomik baskılara karşı koymak ve haksız ticaret uygulamalarıyla mücadele etmek için daha yakın çalışacağız." ifadelerini kullandı.