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AB Ukrayna'ya kredi verecek ama bakın kimin parasıyla

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Avrupa Birliği, G7 taahhüdü kapsamında Rusya'nın dondurulmuş varlıklarının getirilerini teminat göstererek Ukrayna'ya 35 milyar avro kredi sağlanmasında uzlaştı. Bu mali yardım, Ukrayna'nın acil finansman ihtiyacını karşılamaya yönelik bir destek mekanizması olduğunu belirtiyor.

ABD'nin öncülüğündeki Batı koalisyonu 2 yıldan uzun süredir Rusya'ya karşı Ukrayna'ya askeri desteğe devam ediyor. Ancak Batı'dan Kiev'e yapılacak son yardım ekonomik bir paket içeriyor ve bizzat Rusya'nın parası olması dolaysıyla dikkat çekiyor. Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, G7 taahhüdü kapsamında Rusya'nın dondurulmuş varlıklarının getirilerini teminat göstererek Ukrayna'ya 35 milyar avro kredi sağlanmasında anlaştı.

RUSYA'NIN PARASINI UKRAYNA'YA KREDİ OLARAK VERECEKLER

AB Konseyi, üye ülkelerin Ukrayna'ya 35 milyar avroluk istisnai bir makro finansal yardım kredisi ile Ukrayna'nın AB ve G7 ortakları tarafından sağlanan 45 milyar avroya kadar kredileri geri ödemesine destek olacak bir mekanizmayı içeren yeni mali yardım paketi konusunda uzlaştıklarını açıkladı. Mali yardımın Ukrayna'nın acil finansman ihtiyacına destek olacağına işaret edilen açıklamada, AB ve G7 ortaklarından sağlanacak kredilerin geri ödemelerinde Rusya'nın dondurulmuş varlıklarından sağlanacak gelir akışının kullanılacağı ifade edildi.

KREDİ BAZI ŞARTLARA TABİ

Açıklamada, 35 milyar avroluk kredinin toplam 45 milyar avroluk G7 kredisine AB'nin katkısı olduğu, kredinin yönetim, kontrol sistemleri ve usulsüzlüklerin önlenmesine ilişkin çeşitli hükümler içereceği belirtildi. AB'nin Ukrayna'ya vereceği kredinin finansmanı için yapılacak borçlanmanın AB bütçesinden sağlanacak bir garantiyle destekleneceği bildirilen açıklamada, kredinin bu yıl kullanılabilir hale getirilmesinin amaçlandığı kaydedildi. Açıklamada, kredinin sağlanması için bu aşamadan sonra Avrupa Parlamentosunun (AP) onayı gerektiği anımsatıldı. G7 ülkelerinin liderleri, haziran ayında Rusya'nın dondurulmuş varlıklarından elde edilen karları teminat olarak göstererek Ukrayna'ya 50 milyar dolar kredi sağlanmasında anlaşmıştı.

300 MİLYARLIK RUS VARLIĞI BATI'NIN ELİNDE

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana Batı ülkeleri yaklaşık 300 milyar dolarlık Rus varlığını dondurdu. Bu tutarın yaklaşık 200 milyar doları AB ülkelerinde bulunuyor. Dondurulan varlıklar, her yıl milyarlarca dolar faiz geliri sağlıyor. Başta ABD olmak üzere G7 ülkeleri bu geliri Ukrayna'yı desteklemek için kullanmak istiyor.

AB Ukrayna'ya kredi verecek ama bakın kimin parasıyla
Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi

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