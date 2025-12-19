Haberler

AB, ortak borçlanmayla Ukrayna'ya 2 yıl için 90 milyar avro sağlayacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avrupa Birliği liderleri, Ukrayna'nın 2026-2027 yılları için finansman ihtiyacını karşılamak amacıyla 90 milyar euro tutarında ortak borçlanma kararını onayladı. Ukrayna, bu krediyi ancak Rusya'dan alacağı tazminat sonrasında geri ödeyebilecek.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderleri, Ukrayna'nın 2026-2027 için finansman ihtiyacının Rusya'nın dondurulmuş varlıkları yerine 90 milyar avroluk ortak borçlanmayla giderilmesinde anlaştı.

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel'de gerçekleştirilen AB Liderler Zirvesi bitiminde basın toplantısı düzenledi.

Costa, "Bugün, Ukrayna'ya önümüzdeki 2 yıl için 90 milyar avro sağlama kararını onayladık. Ukrayna'ya AB bütçesi tarafından desteklenen bir kredi sağlayacağız. Bu, Ukrayna'nın acil mali ihtiyaçlarını karşılayacak ve Ukrayna bu krediyi ancak Rusya tazminat ödedikten sonra geri ödeyecek." dedi.

Rusya'ya yaptırımlar yenilenecek

AB liderlerinin Rusya'ya yönelik yaptırımları yenilemeyi de kabul ettiklerini anlatan Costa, Rusya'yı müzakere masasına getirmenin tek yolunun Ukrayna'yı güçlü tutmak olduğunu belirtti.

Costa, AB'nin gerektiği sürece Ukrayna'nın yanında duracağına işaret ederek, "Ukrayna'ya siyasi ve mali desteğimiz savaşta, barışta ve yeniden yapılanmada asla azalmayacak." diye konuştu.

Ukrayna'ya kredi için AB ortak borçlanmasının mali yükümlülüğüne Macaristan, Slovakya ve Çekya'nın katılmaması konusunda Costa, "AB Konseyi Başkanı olarak, bütün üye ülkelerin farklılıklarına saygı duymalıyım. Özellikle Ukrayna konusunda farklı görüşler ve pozisyonlar var. Ancak önemli olan bu çeşitliliğe rağmen gerektiğinde kararlar alabilmemiz." değerlendirmesinde bulundu.

Ursula von der Leyen de, "Ukrayna'nın önümüzdeki 2 yıl için acil finansman ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bir araya geldik ve bunu başardığımızı söylemekten çok memnuniyet duyuyorum." ifadelerini kullandı.

AB Komisyonunun liderlere Ukrayna'ya mali destek için AB olarak piyasadan borçlanma ile Rusya'nın dondurulmuş varlıklarından tazminat kredisi verilmesi olmak üzere 2 seçenek sunduğunu anımsatan von der Leyen, şunları söyledi:

"Üye ülkeler, Ukrayna'yı önümüzdeki 2 yıl için sermaye piyasalarından 90 milyar avro tutarında AB borçlanması yoluyla finanse etmeyi kabul etti. Ukrayna krediyi Rusya'dan savaş tazminatı aldıktan sonra geri ödeyecek. Bu süreçte Rus varlıkları dondurulmuş kalmaya devam edecek."

MERCOSUR anlaşmasının imzalanması ertelendi

Von der Leyen, Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) ile cumartesi günü imzalanması planlanan serbest ticaret anlaşması konusunda, "Görüşmelerin bir bölümü MERCOSUR anlaşmasıyla ilgiliydi. Üye ülkelerle bazı konuları ele almak için birkaç haftaya daha ihtiyacımız var. MERCOSUR ortaklarımızla iletişime geçtik ve imzanın biraz ertelenmesi konusunda anlaştık." diye konuştu.

AB ile Arjantin, Brezilya, Paraguay ve Uruguay'ın üyeleri olduğu MERCOSUR arasında cumartesi günü Brezilya'da yapılacak bir toplantıda ticaret anlaşması imzalanması planlanıyordu. Buna Fransa ve İtalya gibi ülkeler ile Avrupa genelinden çiftçiler karşı çıkıyordu.

Gelecek yılın ilk çeyreğinde Ukrayna'nın finansal kaynaklarının tükenmesi bekleniyor.

AB Komisyonu, uzun süredir Rusya'nın 210 milyar avroyu bulan dondurulmuş varlıklarının Ukrayna'ya sunulacak krediye teminat olarak kullanılması fikri üzerinde çalışıyordu.

Plan kapsamında Ukrayna'ya ciddi miktarda kredi sağlanması, Ukrayna'nın bu krediyi sadece Rusya'nın savaş tazminatı vermesi halinde geri ödemesi öngörülüyordu.

Belçika Başbakanı Bart de Wever ise 185 milyar avroluk kısmı ülkesindeki Euroclear finans kuruluşunda bulunan ve yaptırımlar kapsamında hareketsizleştirilen Rus varlıklarının, Ukrayna'ya sağlanacak kredinin teminatı olarak kullanılması için risklerin paylaşılması, birlikte hareket edilmesi ve yasal dayanakların açık biçimde ortaya konulmasını şart koşuyordu.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi
26 şirkete 'kara para' operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

26 şirkete dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Bakan Fidan 'Sabrımız tükeniyor' dedi, Şam yönetiminden ilk somut adım geldi

Bakan Fidan "Sabrımız tükeniyor" dedi, beklenen adım 12 gün kala geldi
Tüm hesaplar sil baştan! Yeni vergi paketi yürürlüğe girdi

Tüm hesaplar sil baştan! Yeni vergi paketi yürürlüğe girdi
Bahis skandalında ilk küme düşürme kararı

Bahis skandalında ilk küme düşürme kararı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i ilk 8'de yer aldı

Türkiye'nin gururu oluyor! Avrupa'da tarih yazdı
Aracına astığı plakanın bedeli ağır oldu

Aracına astığı plakanın bedeli ağır oldu
Sabah yürüyüşüne çıkan yaşlı kadın 31 öğrencinin hayatını kurtardı

Sabah yürüyüşüne çıkan yaşlı kadın 31 öğrencinin hayatını kurtardı
ABD'de uçak faciası: 6 kişi hayatını kaybetti

Havalimanına inerken çakıldı! Çok sayıda ölü var
Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i ilk 8'de yer aldı

Türkiye'nin gururu oluyor! Avrupa'da tarih yazdı
Milletvekili 'Hoşça kalın geri zekalılar' diyerek komisyonu terk etti

Milletvekili "Geri zekalılar" deyip komisyonu terk etti
Milletvekili 'Hoşça kalın geri zekalılar' diyerek komisyonu terk etti

Milletvekili "Geri zekalılar" deyip komisyonu terk etti
Ünlülere uyuşturucu operasyonundan detaylar: Mümine Senna Yıldız'ın evinde aparat bulundu

Operasyondan yeni detaylar! Evinden aparat çıkan bir isim var
Mahkeme, teğmenlerin kılıçlı yemin töreni için son sözü söyledi

Mahkeme, teğmenlerin kılıçlı yemin töreni için son sözü söyledi
97 bin lira olan yoksulluk sınırı ile ilgili yorumu çok konuşulur

97 bin lira olan yoksulluk sınırı ile ilgili yorumu çok konuşulur
Büyük şanssızlık! Samsunspor, Mainz 05 karşısında inanılmaz bir golden oldu

Türkiye'nin konuştuğu o an! Gole giden top bakın ne oldu
Epstein skandalında Bill Gates'in de fotoğrafları ortaya çıktı

Epstein skandalında yeni fotoğraflar ortaya çıktı
Hakkında yakalama kararı olan Şeyma Subaşı paylaşımlarına devam ediyor

Şeyma Subaşı Instagram'da keyif çatmaya devam ediyor
title