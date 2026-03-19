AB'de inşaat üretimi ocakta geriledi

Avrupa Birliği'nde inşaat üretimi ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 0,9 azaldı. Avro Bölgesi'nde ise gerileme yüzde 0,1 olarak kaydedildi. Polonya, Macaristan ve Slovakya gibi ülkelerde en fazla düşüş yaşanırken, Almanya ve Hollanda'da artış gözlemlendi.

Avrupa Birliği'nde (AB) inşaat üretimi, ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 0,9 azaldı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ile Avro Bölgesi'nin ocak ayına ilişkin mevsimsellikten arındırılmış inşaat üretimi verilerini yayımladı.

Verilere göre, Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1, geçen yılın aynı dönemine kıyasla da yüzde 1,9 düştü.

AB'de de inşaat üretimi ocakta aylık bazda yüzde 0,9, yıllık bazda yüzde 2 geriledi.

AB ülkeleri arasında ocakta inşaat üretiminde önceki aya oranla en fazla düşüş yüzde 9 ile Polonya'da, yüzde 8,8 ile Macaristan'da ve yüzde 5,4 ile Slovakya'da ölçüldü. En fazla artış ise yüzde 2,9 ile Almanya'da, yüzde 0,4 ile Hollanda'da ve yüzde 0,2 ile Danimarka'da belirlendi.

İnşaat üretimi yıllık bazda Polonya'da yüzde 11, İspanya'da yüzde 9,9 ve Macaristan'da yüzde 9,5 azalırken, Slovenya'da yüzde 11,6, Bulgaristan'da yüzde 4 ve Danimarka'da yüzde 3,3 arttı.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker
