AB'de inşaat üretimi ocakta geriledi

Avrupa Birliği'nde (AB) inşaat üretimi, ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 0,9 azaldı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ile Avro Bölgesi'nin ocak ayına ilişkin mevsimsellikten arındırılmış inşaat üretimi verilerini yayımladı.

Verilere göre, Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1, geçen yılın aynı dönemine kıyasla da yüzde 1,9 düştü.

AB'de de inşaat üretimi ocakta aylık bazda yüzde 0,9, yıllık bazda yüzde 2 geriledi.

AB ülkeleri arasında ocakta inşaat üretiminde önceki aya oranla en fazla düşüş yüzde 9 ile Polonya'da, yüzde 8,8 ile Macaristan'da ve yüzde 5,4 ile Slovakya'da ölçüldü. En fazla artış ise yüzde 2,9 ile Almanya'da, yüzde 0,4 ile Hollanda'da ve yüzde 0,2 ile Danimarka'da belirlendi.

İnşaat üretimi yıllık bazda Polonya'da yüzde 11, İspanya'da yüzde 9,9 ve Macaristan'da yüzde 9,5 azalırken, Slovenya'da yüzde 11,6, Bulgaristan'da yüzde 4 ve Danimarka'da yüzde 3,3 arttı.