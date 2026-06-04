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AB, Batı Balkan ülkelerini "roaming bölgesi"ne dahil etmeyi planlıyor

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Avrupa Birliği, Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Sırbistan'ı, cep telefonu dolaşım ücretlerinin kaldırıldığı roaming bölgesine katmak için müzakerelere başlayacağını duyurdu.

Avrupa Birliği (AB), Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Sırbistan'ı, Birlik genelinde uygulanan ve cep telefonu operatörlerinin başka üye ülke abonelerinden dolaşım ücreti almadığı "roaming bölgesi"ne dahil etmek üzere müzakerelere başlayacak.

AB Konseyi, AB Komisyonunun sunduğu Batı Balkan ülkelerinin Birlik roaming alanına dahil edilmesine yönelik müzakere yetki talebinin kabul edildiğini açıkladı.

Açıklamada, AB'nin roaming alanının mevcut durumda AB, Avrupa Ekonomik Alanı ülkeleri olan İzlanda, Lihtenştayn ve Norveç ile Moldova ve Ukrayna'yı kapsadığı, bunu Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Sırbistan'ı da içerecek biçimde genişletmek üzere müzakerelere başlanacağı bildirildi.

AB Komisyonunun Batı Balkan ülkelerinin her biriyle sektörel anlaşmalar için müzakereler yürüteceği belirtilen açıklamada, bunun bölgenin istikrarı, ekonomik entegrasyonu ile AB'ye yakınlaşmasını destekleyeceği ifade edildi.

Açıklamada, Batı Balkan ülkelerinin AB dolaşım alanına katılabilmesi için öncelikle AB'nin roaming mevzuatına tam uyum sağlaması ve bunu uygulaması gerektiği belirtilerek, AB Komisyonunun gerekli koşulların yerine getirilip getirilmediğini değerlendireceği kaydedildi.

AB'de cep telefonu operatörlerinin abonelere roaming ücreti uygulamamasını sağlayan düzenleme 2017'de yürürlüğe girmişti.

Böylece AB içinde herhangi bir ülkenin cep telefonu operatör abonesi olan kullanıcı, başka AB ülkesine yapacağı seyahatlerde kendi operatör tarifesi ve sözleşmesi üzerinden konuşma, mesajlaşma ve veri paketlerini ilave ücret ödemeden kullanmaya başlamıştı.

AB, roaming bölgesine bu yılın başında Ukrayna'yı da dahil etmişti.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker
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