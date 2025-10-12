"AA Medya Teknolojileri Hackathonu V2.0" ödül töreni (1)

Medya teknolojileri alanında bir ilk olan "AA Medya Teknolojileri Hackathonu V2.0"ın 48 Saatlik Yüz Yüze Geliştirme Dönemi, İstanbul'daki Uluslararası Haber Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Ziraat Bankası ana sponsorluğunda, AA, AA Teknoloji, DIGIAGE ve Bilişim Vadisi işbirliğinde düzenlenen hackathonun ödül törenine AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, AA Genel Müdür Yardımcıları Yusuf Özhan ile Oğuz Enis Peru ve Ziraat Teknoloji Analitik Uygulamalar Grup Yöneticisi Oğuz Kaya katıldı.

AA Teknoloji Koordinatörü Emre Cebişli, AA Dijital Haberler Direktörü Mustafa Fuat Er, AA Marka Yönetimi Müdürü Emre Kuzuoğlu, BUG Lab Kurucu Direktörü Doç. Dr. Güven Çatak ve DIGIAGE Direktörü Emre Yıldız'dan oluşan jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda "ICARUS" takımı birinciliğe layık görülürken, "NEWSVOYAGE" takımı ikinci ve "Yapay Kalemler" üçüncü oldu. Jüri özel ödülünü ise "Aureum" takımı aldı.

Birinci olan takım ödülünü Serdar Karagöz'ün elinden alırken, ikinci takıma Erkam Tüzgen ve üçüncü takıma ise Oğuz Kaya ödüllerini takdim etti.

"AA yaptığımız işlerin sesini duyuran kurum"

Tüzgen, törende yaptığı konuşmada, AA ile çok verimli ve faydalı işbirlikleri olduğunu kaydetti.

İşi yapmanın yeterli olmadığını, sesini duyurmak gerektiğini vurgulayan Tüzgen, "AA yaptığımız işlerin sesini duyuran kurum. Bunun için hepimizin kendilerine müteşekkir olması gerektiğini düşünüyorum. Türkiye'nin sesini sadece Türkiye'nin değil tüm dünyada mazlumların sesini, adaletin sesini duyuran bir kurumumuz olduğu için de aynı zamanda bir Türk vatandaşı olarak böyle bir kuruma sahip olduğumuz için gurur duyuyorum." diye konuştu.

Bilişim Vadisi Genel Müdürü Tüzgen, teknolojiyi tüketen değil, üreten bir ülke olmak istediklerine işaret ederek, Bilişim Vadisi'nin de varlık sebebinin aslında bu olduğunu söyledi.

Tüzgen, "TEKNOFEST kuşağı diye isimlendirdiğimiz kuşaktan beklentimiz de bu. Bundan ne yazık ki çok eski değil, 10 sene kadar önce Türkiye'de ortalama bir kişi Türkiye'nin teknoloji üretebileceğine inanmıyordu ama TEKNOFEST'lerle, Baykarlarla, ASELSAN'la, TOGG'la, TCG Anadolu'yla, KAAN'la bugün ortalama bir kişi artık biz de yapabiliriz diyor. Biz bunun da bir adım ötesine geçip, biz yapabiliriz, en iyisini biz yapabiliriz, birisi yapacaksa ancak biz yapabiliriz diyen bir topluma dönüşmek zorundayız. Teknolojiyi tüketen değil, üreten ülke olmak bunu gerektirir." diye konuştu.

Teknolojiyi sadece ithal eden değil, ihraç eden bir ülke de olmak istediklerini kaydeden Tüzgen, teknoloji geliştirmeyi ve teknoloji ekosistemlerini de ithal eden değil, ihraç eden bir ülke olmak istediklerini aktardı.

"AA ile işbirliklerimizde biz daha çok alan, az veren taraf gibi hissediyoruz"

Tüzgen, AA ile işbirliklerinde daha çok alan, az veren taraf gibi hissettiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"AA ile işbirliği ile biz Doğu Avrupa'da bir DIGIAGE etkinliği düzenledik. Bu programı biz İstanbul'da daha önce organize ettik, Azerbaycan'da organize ettik. Doğu Avrupa'da AA işbirliğiyle organize ettikten sonra AA, 13 dilde bununla alakalı haberler yaptı ve biz o güne kadar kendi ekosistemimizi pazarlamaya çalışırken, DIGIAGE hizmetlerimizi, eğitimlerimizi pazarlamaya çalışırken bu haberlerden sonra hem Avrupa'dan 4-5 farklı ülkeden, hem Orta Doğu'dan, Arap dünyasından biz de bu programı 'satın almak istiyoruz, biz de ülkemizde bu programı uygulamak istiyoruz' diyen müşteriler bize başvurmaya başladılar. AA'ya bu hususta da müteşekkiriz. İşbirliklerimizi arttırarak sürdürmeyi arzu ediyoruz. Biz tabii bu işler temelde iki şey gerektiriyor. Bir vizyoner bir yönetici ikincisi o vizyoner yöneticinin bu hayalini geliştirebileceği bir ortam. Bu ortam da ekip ve üst irade ile mümkün hale gelebiliyor. Türkiye'de bunların istikrarlı bir şekilde devam ediyor olması hepimiz için oldukça sevindirici."

"Türkiye'nin teknoloji ve girişimcilik ülkesi olması için çalışıyoruz"

Erkam Tüzgen, geçen yıl düzenlenen hackathondan iki ekibin Bilişim Vadisi bünyesinde şirketini kurduğunu, AR-GE faaliyetlerini sürdürdüğünü bildirdi.

Tüzgen, dünyayı değiştirecek fikirler meselesinin kendini etkilediğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"İnşallah hep birlikte önce ülkemizi sonra dünyayı değiştirecek işleri hayata geçireceğiz. Biz Bilişim Vadisi olarak Türkiye'nin teknoloji ve girişimcilik ülkesi olması için çalışıyoruz ama bunu yapacak olan biz değiliz. Türkiye'yi bir teknoloji ülkesine dönüştürecek olan, Türkiye'yi bir girişimcilik ülkesine dönüştürecek olan sizler olacaksınız, teknoloji geliştiriciler ve girişimciler olacak. Biz sizin destek hizmetleriniziz. Bizim vazifemiz sizlere daha iyi hizmet etmek, yolda karşılaştığınız engelleri kaldırmak, aşmanızda destek olmak, daima yanınızda olmak ve bu hususta üzerimize düşeni canla başla yapacağımızdan emin olmanızı arzu ediyorum."

Türkiye'de sadece Türkiye'nin değil dünyanın girişimcilik ekosisteminin merkezi haline gelmesini hedefledikleri çeşitli projeler yürüttüklerini anlatan Tüzgen, bunlardan bir tanesinin de Terminal İstanbul Projesi olduğunu aktardı.

Tüzgen, "Atatürk Havalimanı biliyorsunuz taşındı ama Atatürk Havalimanı'nın kapanmış hali dahi Türkiye'nin yanlış hatırlamıyorsam şu anda en aktif 6. havalimanı olmasını engellemedi. Her gün 80'den fazla uçak Atatürk Havalimanı'na iniyor kalkıyor, özel jetler ve bizim hayalimiz şu, Atatürk Havalimanı'nı bir girişimcilik merkezi haline getirelim. Doğudan, batıdan, kuzeyden, güneyden gelecek yatırımcılar binsin jetine, Atatürk Havalimanı'na insin, iş görüşmelerini gerçekleştirsin, tekrar binsin, dönsün, böyle bir global hub haline gelsin. Bunun için inşallah çalışmaya devam edeceğiz. Dünyanın girişimcilik merkezini ülkemize çekmeye gayret ediyoruz." dedi.

İlk üçe giren takımlar hackathon sürecinden oldukça memnun

Ödül töreni sonrasında hackathonu birinci bitiren ICARUS'un Takım Kaptanı Gökdeniz Kuruca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organizasyon ve ortamın çok güzel olduğunu belirterek, herkesin büyük bir çaba ortaya koyarak bir ürün çıkarmaya çalıştığını ve sonunda dereceye girenler olduğunu söyledi.

Kuruca, "Projemiz aslında şu şekildeydi, bir sosyal medya platformu uygulaması yarattık biz. Bunu yaratma sebebimiz aslında günümüzde insanların odak problemleri çok gün yüzüne çıkmaya başladı sosyal medyadan dolayı. Sürekli belli sosyal medya platformlarında durmadan kaydırarak videolar izliyorlar. Fakat diğer uzun metinleri okuyamamaya başlamışlardı. Biz de bu insanların haberlerden faydalanabilmesi için bu tarz platformlara benzeyen bir haber sosyal medyası platformu tasarladık. Bu platformun içerisinde yapay zeka ürünlerimizle beraber bir video üretiyoruz ve bu videoyu aynı bildiğimiz sosyal medya platformunda olduğu gibi kaydırmalı bir şekilde kullanıcılara sunuyoruz. Bunun haricinde oyunlaştırma öğelerimizle kullanıcıları projenin içinde tutmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

İkinci olan NEWSVOYAGE Takım Kaptanı Seval Sorak da 48 saatlik uzun bir mücadele geçirdiklerini, daha önce çok hackathona katıldığını ancak bu kadar özenilmiş bir hackathona katılmadığını kaydetti.

Sorak, "Projemizin adı 'Anadolu Haber Zaman Tüneli.' Biz diğer arkadaşlarımızdan farklı olarak geçmiş haber verilerine yöneldik. Arşiv verilerimizin kıymetli olduğunu düşünüyoruz ve bunları göz önüne aldık. Bir web sitesinde oyunlaştırılmış bir arşiv ortamı gibi bir şey düşünebiliriz. Kategorilere göre ayrılıyor ve kapılarımız var ve kullanıcı istediği kapıya girip yapay zeka destekli haber özetleme seslendirme gibi özelliklerimiz de bulunuyor." dedi.

Hackathonu üçüncü bitiren Yapay Kalemler'in Takım Kaptanı Sema Erol ise organizasyonun çok güzel olduğunu ve AA'nın süreci çok güzel planladığını vurguladı.

Mentörlerin de kendilerine çok destek olduklarını anlatan Erol, "Sürecin hem online kısmında çok destek oldular hem de İstanbul'un etabında çok destek oldular. Benim için çok güzel bir tecrübeydi. Tanıştığım herkese çok teşekkür ederim. Bizim projemizin diğer projelerden farkı haberlerin önem derecelerini tek bakışta anlayabilmekti. Bunun üzerine kurguladık projeyi." açıklamasında bulundu.

(Sürecek)