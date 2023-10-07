A101'de Bu Hafta: iPhone, Apple Watch, iPad ve AirTag İndirimde!

Türkiye'nin en büyük zincir marketlerinden A101, farklı ürünler ile karşımıza çıkmaya devam ediyor. Tüketici taleplerine göre elektronik ürün satışı da yapan A101; iPhone, Apple Watch, iPad ve AirTag fiyatlarında indirime gitti. İşte fiyat listesi...

Türkiye'nin en büyük zincir marketlerinden A101, farklı ürünler ile karşımıza çıkmaya devam ediyor. Tüketici taleplerine göre elektronik ürün satışı da yapan A101 ; iPhone, Apple Watch, iPad ve AirTag fiyatlarında indirime gitti. İşte fiyat listesi…

A101'de bu hafta: iPhone, Apple Watch, iPad ve AirTag!

Türkiye'de son yıllarda artan döviz kuru nedeniyle yurt dışından ülkemiz pazarına giren elektronik ürünlerin fiyatları sürekli olarak artmaya devam ediyor. Bu noktada A101 gibi zincir marketler de zamları takip ederken, aynı zamanda her ay bir veya birden fazla kez indirime gidiyorlar. Tabii bu indirimler ile ürünlerin fiyatları birkaç ay önceki haline düşmüyor fakat resmi satıcıdan daha ucuz oluyorlar.

A101, 5 Ekim tarihinden itibaren e-ticaret sitesi üzerinden stoklar bitene kadar Apple ürünlerinde indirime gitti. Buna göre geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen iPhone 14'ün 512 GB depolama alanına sahip versiyonu, 48 bin 495 TL'ye satılıyor.

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2019 yılında çıkış yapan iPhone 11 64 GB modeli A101 'de 21 bin 999 TL'ye satılıyorken, diğer telefonlara kıyasla bütçe dostu olmasıyla öne çıkan iPhone SE 3. Nesil 64 GB ise 22 bin 649 TL olarak fiyatlandırıldı.

İki yıl önce piyasaya sürülen iPad 9. Nesil 64 GB Wi-Fi + Cellular Tablet modeli 13 bin 499 TL'ye düştü. Bunun akabinde Apple Watch Series 8 41 mm akıllı saat 18 bin 899 TL iken, eşyalarınızı bulmayı kolay hale getiren Apple AirTag ise 869 TL. Son olarak USB Type-C 20 W şarj adaptörü ise 489 TL fiyat etiketine sahip.

ÜrünFiyatı Apple iPhone 14 512 GB48 bin 495 TLApple iPhone 11 64 GB21 bin 999 TLApple iPhone SE 3. Nesil 64 GB22 bin 649 TLApple Watch Series 8 41 mm Cellular18 bin 899 TLApple iPad 9. Nesil 64 GB Wi-Fi + Cellular 10.2 inç Tablet13 bin 499 TLApple USB-C 20 W Şarj Adaptörü489 TLOmix X400 4 GB RAM + 128 GB3 bin 799 TLTecno Pova Neo 2 4 GB RAM + 64 GB4 bin 799 TLTecno Spark 10 Pro 8 GB RAM + 256 GB7 bin 699 TLHiking A41 4 GB + 128 GB2 bin 899 TLTCL 20E 3 GB RAM + 32 GB2 bin 699 TL

Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Fiyatları nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.