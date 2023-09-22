A101, Apple Ürünlerini Piyasa Altı Fiyata Satıyor

A101, geçtiğimiz birkaç yıl içerisinde birbirinden ilginç ürünler satarak dikkatleri sıkça üzerine toplamayı başardı. Bu yıl ise belirli aralıklarla Apple ürünleri satışı yapıyor ve özel kataloglar çıkarıyor. Ayrıca katalog dışında internet sitesi üzerinden bazı Apple ürünlerini sürekli olarak satıyor. Bu hafta ise piyasa altı fiyata iPhone, iPad, Appel Watch ve AirTag gibi birçok ürün A101 tarafından satışa sunuldu.

A101, geçtiğimiz birkaç yıl içerisinde birbirinden ilginç ürünler satarak dikkatleri sıkça üzerine toplamayı başardı. Bu yıl ise belirli aralıklarla Apple ürünleri satışı yapıyor ve özel kataloglar çıkarıyor. Ayrıca katalog dışında internet sitesi üzerinden bazı Apple ürünlerini sürekli olarak satıyor. Bu hafta ise piyasa altı fiyata iPhone, iPad, Appel Watch ve AirTag gibi birçok ürün A101 tarafından satışa sunuldu.

A101, Apple ürünlerini piyasa altı fiyata satmaya devam ediyor!

Bu ay düzenlenen Apple etkinliğinden sonra halihazırda satışta olan birçok iPhone modelinin fiyatlarında indirime gidildi. Fakat A101, belirlenen bu yeni fiyat listesinin de altında satış yapıyor. Dolayısıyla birçok kişi yeni ürünlerin gelmesini bekliyordu. Peki hangi cihazlar geldi?

İlk olarak yukarı ve aşağıdaki görselde yer alan katalog ürünlerine bakalım. iPhone 14 Pro 128 GB, iPhone 14 512 GB, iPhone 11 64 ve 128 GB, 9. Nesil iPad Wi-Fi, AirTag 4'lü paket, Apple Watch Ultra 49mm ve Apple USB-C 20W adaptörü yer alıyor.

Burada bulunan tüm ürünlerin -kimi birkaç yüz TL kimi de birkaç bin TL- piyasa altı fiyata satıldığını görüyoruz. Fakat bu ürünlerin haricinde A101'in internet sitesinde de özellikle depolama kapasitesi yüksek birçok iPhone modelinin satışı yapılıyor. Aslında temel mantık olarak piyasadan 128 GB alana kadar aynı fiyata 256 GB veya 512 GB modellerini bizden alabilirsiniz demek isteniyor. Peki fiyatlar nasıl?

iPhone fiyatları:

iPhone 14 Pro 128 GB: 59 bin 399 TL

iPhone 14 512 GB: 49 bin 899 TL

iPhone 14 Plus 128 GB: 46 bin 999 TL

iPhone 11 64 GB: 24 bin 499 TL

iPhone 11 128 GB: 22 bin 389 TL

iPhone 13 128 GB: 38 bin 599 TL

iPhone 13 512 GB: 42 bin 399 TL

iPhone SE 3. Nesil 64 GB: 23 bin 599 TL

iPhone 14 256 GB: 47 bin 999 TL

iPhone 14 Pro Max 512 GB: 74 bin 899 TL

iPhone 14 Pro Max 1 TB: 81 bin 999 TL

Aksesuarlar ve diğer ürünler:

Apple Watch Ultra 49 mm: 28 bin 999 TL

Apple Watch 7 41 mm: 9 bin 299 TL

Apple Watch 8 41 mm: 11 bin 799 TL

Apple Watch SE 44 mm: 9 bin 299 TL

Apple Watch SE 2 40 mm: 8 bin 199 TL

Apple Watch Series 8 45 mm: 13 bin 599 TL

iPad 9.Nesil 256 GB: 14 bin 999 TL

iPad 9. nesil Wi-Fi: 9 bin 495 TL

iPad 10. Nesil 64 GB: 14 bin 799 TL

USB-C 20W şarj adaptörü: 489 TL

AirTag 4'lü: 2 bin 899 TL

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