A-Tech 2025 Fuarı İstanbul'da Başladı

Uluslararası Akıllı Bina Teknolojileri ve Elektrik Sistemleri Fuarı A-Tech 2025 İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı.

Akıllı bina sistemleri, aydınlatma teknolojileri, elektrik altyapısı ve yenilenebilir enerji çözümleri gibi alanlarda geliştirilen ürün ve sistemleri sektör temsilcileriyle buluşturan fuar, 4 Ekim'e kadar devam edecek.

Katılımcılar, fuar boyunca kamu kurumları, yapı sektörü temsilcileri, enerji firmaları, teknoloji geliştiricileri ve yatırımcılarla doğrudan temas kurma imkanı bulabilecek. Yurt içinden ve dışından çok sayıda ziyaretçiyi ağırlamayı hedefleyen organizasyon, katılımcıların uluslararası işbirlikleri geliştirmesine olanak sunmayı amaçlıyor.

Geçen yıl 24 milyar 700 milyon liralık destek

Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, A-Tech 2025'in açılışında yaptığı konuşmada, akıllı bina teknolojileri ve elektrik-elektronik sektörünün Türkiye için stratejik önem taşıdığını söyledi.

Ağar, fuarın sektörde işbirliği ve bilgi paylaşımı için önemli bir platform sunduğunu belirterek, "Kentleşme hızının artması, enerji kaynaklarının verimli kullanım ihtiyacı ve sürdürülebilirlik hedefleri akıllı binaları artık bir gelecek vizyonu olmaktan çıkarıp günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline getirmeye başladı." dedi.

Türkiye'nin müteahhitlik alanındaki küresel konumuna işaret eden Ağar, bugüne kadar Türk firmalarının dünya genelinde üstlendiği müteahhitlik projelerinin toplam büyüklüğünün 544 milyar 400 milyon dolara ulaştığını belitti.

Ağar, en büyük 250 uluslararası müteahhit listesinde, firma sayısı bakımından Türkiye'nin Çin'in ardından ikinci sırada yer aldığını ifade ederek, sektörün ihracat potansiyeline ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ülkemiz 2024'te 16 milyar 400 milyon dolarlık bir ihracat gerçekleştirdi. 2025 Ocak-Ağustos verilerine göre ise 11 milyar 300 milyon dolarlık bir seviyeye ulaştık. Ticaret Bakanlığı olarak sektörlerimizin ihtiyaçlarını ve dünya ticaretindeki trendleri de dikkate alarak ilgili tüm kurumlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımızla işbirliği içinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bakanlık olarak mal ve hizmet ihracatına yönelik geçen sene 24 milyar 700 milyon liralık bir destek sağlarken 2025'te inşallah bu rakam 33 milyar lira olarak gerçekleşecek."

"Uluslararası fuarlarımıza başlayacağız"

Artı 2 Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet İpekçi, açılış töreninde yaptığı konuşmada, ilk A-Tech fuarını 2017'de Ankara'da 60-70 firmanın katılımıyla gerçekleştirdiklerini anımsattı.

İpekçi, bu yıl uluslararası ve meşhur fuar niteliği kazanan fuarın Ticaret Bakanlığı teşvik listesine dahil edildiği bilgisini paylaşarak, ???????"Umarım seneye çok daha iyi pozisyonlara geleceğiz. Uluslararası fuarlarımıza başlayacağız." dedi.

Töreninin ardından AA muhabirinin sorularını yanıtlayan İpekçi, firmaların ihracat ve iç piyasa dengesine işaret ederek, "Genelde ihracat yapsanız bile yüzde 30 iç piyasaya ayırmak zorundasınız. Bizim fuarımız uluslararası olduğu için yabancı ziyaretçimiz de çok." ifadelerini kullandı.

İpekçi, iç piyasada kamu kurumlarının ilgisinin de yüksek olduğunu, Emlak Konut, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve diğer kamu kurumlarının kontrol mühendisleri ile satın alma yetkililerinin fuarı ziyaret ettiğini aktardı.

Fuarın, kamu temsilcileri açısından yeni ürün ve teknolojilere ulaşmak için önemli bir imkan sunduğunu dile getiren İpekçi, "Onların ayağına gidip tanıtım yapmanız çok zor. Yoğunlukları nedeniyle mümkün olmuyor. Fuar onlar için çok iyi bir nimet." diye konuştu.

Firmaların fuardan memnuniyetini dile getiren İpekçi, sekizinci kez düzenledikleri organizasyona firmaların büyük bölümünün her yıl katıldığını, fuarın etkili sonuçlar sunduğu için tekrar tercih edildiğini söyledi.

İpekçi, firmaların çok farklı amaçlarla katılım sağlayabildiğinin altını çizerek, "Bazı firmalar çok iyi ürün sunuyor, en son teknolojiyi kullanıyor ama tanıtımda zayıf. Bu ürünleri uygulamacılara ve kurumlara tanıtmaları lazım. Fuar da bunun için bir platform sağlıyor. Fuarda asıl amacımız nitelikli ziyaretçilerin katılımını sağlamak. Bizim için bu daha önemli." diye konuştu.

Başladıkları günden bu yana her yıl artan bir ivmeyle ilerlediklerini ve istikrarın önemli olduğunu vurgulayan İpekçi, faaliyetlerini Türkiye dışına taşıma planları bulunduğunu sözlerine ekledi.