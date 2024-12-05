Türkiye'den ve dünyadan iş dünyasının liderlerini, akademisyenleri, bürokratları ve sektör temsilcilerini bir araya getiren "8. İstanbul Ekonomi Zirvesi" başladı.

Bu yıl "Yapay Zeka ve Ekonomi" ana temasıyla düzenlenen ve Azerbaycan, ABD, Belçika, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Hindistan, İsviçre, Danimarka ve Fransa gibi 20'den fazla ülkeden temsilcilerin katılımıyla gerçekleştirilen etkinliğe, 1500'den fazla ziyaretçi katılıyor.

Yapay zekanın ekonomiye etkilerinin yanı sıra dijital dönüşüm, sürdürülebilirlik, enerji, savunma sanayisi, turizm ve otomotiv gibi sektörlerin geleceğini kapsamlı bir şekilde ele almayı hedefleyen zirvenin açılış konuşmasını İstanbul Ekonomi Zirvesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Kaan Saltık yaptı.

Ekonomi ve iş dünyasının köklü değişim ve dönüşüm sürecinden geçtiği bir dönemde bir araya geldiklerini dile getiren Saltık, İstanbul Ekonomi Zirvesi'nin bu yıl "Yapay Zeka ve Ekonomi" başlığıyla düzenlendiğine işaret etti.

Yapay zekanın sadece işletmelerin verimliliğini ve üretkenliğini artırmakla kalmadığını ve toplumların geleceğini şekillendiren en kritik faktörlerden biri haline geldiğini vurgulayan Saltık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ancak bu teknolojiyi yalnızca araç olarak görmek yerine insanlık yararına yönlendirebilmek adına güçlü bir vizyon geliştirilmesi gerekiyor. Yapay zeka otomasyonunun mevcut 300 milyon çalışanın yerini alabileceğini konuşuyoruz. Küresel yapay zeka pazarının büyüklüğü 2023 yılında 515 milyar doları geçti. 2030'da bu rakamın 2 trilyon dolara yükselmesi bekleniyor. 2000 yılında Türkiye'de yapay zeka ürünleri geliştiren sadece 5 firma varken, bu sayı 2024'te 1195'e yükseldi. Randstad'ın 2024 İnsan Kaynakları Trendleri Raporuna göre Türkiye'de kurumların yüzde 37'si yapay zeka kullanımı destekliyor ve bunu genişletmeyi planlıyor."

"Yapay zekayı son 6 ayda kullananların sayısı yüzde 46 artmış durumda"

Kaan Saltık, Microsoft'un LinkdIn iş birliğinde hazırladığı ve çalışanların yapay zeka kullanım tercihlerini mercek altına alan rapordan bahsederek, son bir yılda profillerine yapay zeka ekleyen LinkdIn üyelerinin sayısında 142 kat artış olduğunu söyledi.

Teknik işlerde çalışmadığı halde yapay zeka becerilerini geliştirmek amacıyla eğitim programlarından faydalanan profesyonellerin sayısının yüzde 160 arttığını dile getiren Saltık, şöyle konuştu:

"Bilgi çalışanlarının yüzde 75'i iş yerinde yapay zekayı kullanıyor. Yapay zekayı son 6 ayda kullananların sayısı yüzde 46 artmış durumda. Zirvemizin misyonu da tam olarak bu değişen vizyonu paylaşarak, farkındalık yaratmak, yeni yatırımlara kapı açmak, küresel iş dünyası arasında bir iletişim platformu olmak, somut ticari girişimlerin de temelini atmak. Ülkeler ve sektörler arasındaki işbirliğini sürdürülebilir büyümeyi ve kalkınmayı teşvik etmek amacıyla burada yapacağımız her tartışmanın büyük bir değer sağlayacağına inanıyorum. Yapay zeka ülkemizin dışında kalabileceği bir konu değil. Dolayısıyla hepimiz toplum olarak bu konuda farkındalığımızı artırmamız ve bilgimizi genişletmemiz gerekiyor. Önümüzdeki iki gün içinde bu konuda çalışan çok değerli uzmanların yapacağı panellerde bu konuda birçok bilgiler alacağız."

"İstanbul Ekonomi Zirvesi fikir üretiyor"

İstanbul Ekonomi Zirvesi İcra Kurulu Başkanı Abdullah Değer de zirve için tüm yıl çalıştıklarını belirterek, "İcra ve yönetim kurulumuzda Türkiye'nin önemli ve birbirinden değerli 60 kişilik ismi var. Ülkemizin önemli markalarının ve holdinglerinin patronları, üst düzey yöneticileri, genel müdürleri var." dedi.

Sponsorlara, basın mensuplarına ve katılımcılara teşekkür eden Değer, "Aslında biz burada şunun için toplandık: Katma değeri yüksek ürün üretelim diyoruz ya, fikirden daha değerli bir ürün yok. İstanbul Ekonomi Zirvesi fikir üretiyor. Birbirinden değerli insanların tecrübelerinden ortak akılla hareket ediyor." ifadelerini kullandı.

İki gün boyunca çok sayıda panel düzenlenecek

Bu yıl "Yapay Zeka ve Ekonomi" ana temasıyla 8'incisi düzenlenen İstanbul Ekonomi Zirvesi, iki gün boyunca devam edecek.

Türkiye ve dünyadan iş dünyasının liderlerini, akademisyenleri, bürokratları ve sektör temsilcilerini buluşturan zirveye, Azerbaycan, ABD, Belçika, BAE, Hindistan, İsviçre ve Fransa gibi 20'den fazla ülkeden temsilciler katılıyor.

Toplam 1500'den fazla ismin katılacağı zirvede, yapay zekanın ekonomiye etkilerinin yanı sıra dijital dönüşüm, sürdürülebilirlik, enerji, savunma sanayi, turizm ve otomotiv gibi sektörlerin geleceğinin kapsamlı bir şekilde ele alınması hedefleniyor.

Turizm, sağlık, otomotiv, enerji, savunma sanayisi, inovasyon, sürdürülebilirlik ve ekonomik dönüşüm gibi alanlarda çok sayıda panelin düzenleneceği iki günlük zirve boyunca, "Dijitalleşen Dünyada Turizm", "Üretken Yapay Zeka ve İnovasyon", "Yapay Zekanın Etkisiyle Yeniden Düşünmek: Fırsatlar, Tehditler ve Gelecek", "Sağlığın Geleceği: İnovasyon, Yapay Zeka ve Dijital Dönüşüm", "Otomotiv Sektöründe Yapay Zeka ve Sürdürülebilirlik", "Enerji Sektöründe Dijitalleşme", "İkiz Dönüşümde Yapay Zekanın Rolü", "Rekabetin Yeni Kuralları: Yapay Zeka ile Veri Odaklı Kararlar", "Yapay Zeka Sektörleri Nasıl Dönüştürdü?: İTÜ ARI Teknokent Başarı Hikayeleri ", "İnşaat Sektöründe Yapay Zeka ve Dijitalleşme", "Savunma Sanayisinde Yapay Zeka", "Yapay Zeka ve Sanayi Evrimi" ve "Yapay Zeka Ekonomisini İnşa Etmek" başlıklı oturum ve konuşmalar yapılacak.

İş dünyasının liderleriyle yeni bağlantılar kurma ve iş birliği fırsatlarını değerlendirme ortamı sunan zirve kapsamında İstanbul Altın Değerler Ödül Töreni de düzenlenecek.