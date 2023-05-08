Bahçeli ile görüş ayrılığı yaşayıp istifa etmişti! İşte Kemal Derviş'in hayatı

Eski Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı ve eski CHP İstanbul Milletvekili Kemal Derviş 74 yaşında yaşamını yitirdi. 2002 Ağustos ayında dönemin başbakan yardımcısı Devlet Bahçeli ile görüş ayrılığına düşerek görevinden istifa eden Derviş, Dünya Bankası Birinci Başkan Yardımcılığı ve BM Kalkınma Programı Başkanlığı görevlerinde bulunmuştu. İşte Kemal Derviş'in hayatına dair tüm detaylar.

2001 mali krizi sonrası dönemde Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı görevini üstlenen Kemal Derviş, 74 yaşında hayatını kaybetti. Derviş, 2002 Ağustos ayında dönemin başbakan yardımcısı Devlet Bahçeli ile yaşadığı görüş ayrılığının ardından verdiği istifasıyla uzun süre gündemde kalmıştı. Peki Kemal Derviş kimdir? İşte merak edilen sorunun yanıtı.

KEMAL DERVİŞ KİMDİR?

Kemal Derviş, 10 Ocak 1949 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Babası Türk, annesi Alman olan Kemal Derviş, İngiltere'de Londra Ekonomi Okulu'ndan ekonomi alanında lisans ve lisansüstü derecelerini aldıktan sonra ABD'nin Princeton Üniversitesinde doktorasını yaptı. 1973-77 yılları arasında ODTÜ ve Princeton Üniversitesi'nde ekonomi alanında ders verdikten sonra, 1977'de Dünya Bankası'na girdi. Bu kurumda 1996 yılında Ortadoğu ve Kuzey Afrika'dan sorumlu başkan yardımcılığına yükseldi.

22 YIL SONRA DÜNYA BANKASI'NDAKİ GÖREVİNDEN AYRILDI

Kasım 2000 ve Şubat 2001'de yaşanan iki mali krizin ardından Türkiye'ye davet edildi. 22 yıldır sürdürdüğü Dünya Bankası'ndaki görevinden ayrılarak 13 Mart 2001 tarihinde Bülent Ecevit Hükümeti'nde Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanlığı görevini üstlendi. 2002 Ağustos ayında başbakan yardımcısı Devlet Bahçeli ile görüş ayrılığına düşerek görevinden istifa etti.

CHP'DEN İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SEÇİLDİ

İsmail Cem, Zeki Eker ve Hüsamettin Özkan ile birlikte Yeni Türkiye Partisi'nin kuruluş çalışmalarına katıldı. Ancak bu partiye katılmayarak Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekili adayı oldu. 3 Kasım 2002 seçimlerinde CHP'den İstanbul milletvekili seçildi.

BM KALKINMA PROGRAMI BAŞKANLIĞI YAPTI

9 Mayıs 2005 tarihinde milletvekilliğinden istifa ederek Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) başkanlığı görevine atandı. 2009 yılında bu görevi Yeni Zelanda'nın eski başbakanı Helen Clark'a devretti. Kemal Derviş, Sabancı Üniversitesi Uluslararası Danışma Kurulu üyeliği görevini de yürüttü.