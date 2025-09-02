73. AYMOD Fuarı İstanbul'da Açıldı

Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) tarafından 73'üncüsü düzenlenen AYMOD Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı, İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı.

Etkinliğin açılışı, İstanbul Valisi Davut Gül, Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkan Yardımcısı Mehmet Develioğlu, TASD Başkanı Berke İçten, İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Güven Karaca ve çok sayıda sektör temsilcisinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Fuarın açılışında konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, fuarın hayırlı olması temennisinde bulunarak, dünyada yaşanan ticari karışıklık ve hareketliliğe işaret etti.

Pandemi sonrası savaşlarla, ekonomik krizlerle başlayan üretim, ticaret, tüketim dengesinin bozulduğu bir dönemden geçildiğine işaret eden Gül, şunları kaydetti:

"Sıkıntılar var ama bu sadece Türkiye'ye özgü bir sıkıntı değil, dünyada bir sıkıntı var. Bu süreçte sıkıntılara ilaveten, daha önce üretim yapmayan birçok ülke emek yoğun sektörler başta olmak üzere artık mal üretmeye başladılar. Dolayısıyla da finansal sıkıntının, belirsizliğin olduğu, tüketimin kısıldığı bir ticarette, üretimde de yeni aktörler piyasaya girince ülkemizdeki emek yoğun sektörler başta olmak üzere birçok sektörde ufak tefek sıkıntılar yaşanmaya başlandı. Takip ettiğiniz gibi makro ekonomik göstergelerimiz iyileşmeye başladı. Moral motivasyon anlamında, bunun üreticilere yansıması anlamında, 6 ay sonra piyasalar hareketlendiğinde, o zaman işlerini sürdüren, hayatta kalan, üretim yapanların önü açılmış olacak. Buna hazırlıklı olabilmek için de bu tür fuarların kesintisiz devam etmesi lazım. Bizim üretimden, tanıtımdan, marka değerimizi yükseltmekten daha öncelikli işimiz yok. İstanbul buna uygun bir şehir, sizler de bu işi en iyi yapan kişilersiniz. İnşallah önümüzdeki fuarda başka rakamları, başka şeyleri konuşacağız."

"İthalattan kaynaklanabilecek haksız rekabet ve ekonomik zararlara karşı savunma önlemlerini kararlılıkla devrede tutuyoruz"

Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, etkinliğe katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, dünyada siyasi, ekonomik ve sosyal dönüşümlerin hızla yaşandığı, ekonomik ve ticari aktivitenin zayıf seyrettiği bir dönemde, tüm bu zorluklara karşın izledikleri kararlı ve etkin politikalar sayesinde ekonominin 2024 yılında yüzde 3,3 büyümeyi başardığını anımsattı.

Ağar, "Bu ivme 2025 yılında da devam etmiş, 2025 yılının ilk çeyreğinde yüzde 2,3, ikinci çeyreğinde ise yüzde 4,8 büyüme ile kesintisiz 20 çeyrektir yani 60 aydır yani 5 yıldır büyüme rekorunu sürdürmüş ve ekonomik istikrarını güçlü şekilde pekiştirmiştir. Burada bu başarıyı dünyada sağlayan ender ülkelerden biri olduğumuzu da gururla burada ifade etmek isterim." diye konuştu.

Ekonominin lokomotifi olan ihracatın ise yenilikçi ve katma değerli ürünlerle, küresel rekabette güç kazandığını, genişleyen pazarlarla yeni başarılara imza attığını dile getiren Ağar, şu ifadeleri kullandı:

"Köklü üretim geleneği, zanaatkarlıktan gelen ustalığı, güçlü tasarım kapasitesi, esnek ve modern üretim yapısıyla öne çıkan ayakkabı sektörümüz dünyanın dört bir yanında tercih edilmekte, ihracatımız yeni pazarlara açılırken, markalarımız da uluslararası alanda giderek daha görünür hale gelmektedir. 2024'te ülkemiz 1 milyar 161 milyon dolar ayakkabı ihracatı gerçekleştirmiş olup, ihracatımızda en yüksek paya sahip pazarlar Suudi Arabistan, Irak ve Almanya olmuştur. 2025'in ilk 7 ayında ise ayakkabı sektörü ihracatımız 612 milyon dolar seviyesinde bir ihracatı gerçekleştirmeyi başarmıştır. İhracatımızın güçlendirilmesi, sektörümüzü ileriye taşımanın anahtarlarından biridir. Bizler de bu katkıları daha da artırmak amacıyla sunduğumuz destek programları ve finansman imkanları ile ihracatçılarımızın her zaman daha uzak pazarlara, daha geniş pazarlara açılmalarını sağlamaya çalışıyoruz. 2024'te mal ve hizmet ihracatına sağladığımız toplam 24 milyar 700 milyon liralık desteğimizi bu sene artırarak 33 milyar lira seviyesine çıkardık. Küresel ölçekte ticari risklerin giderek arttığı bu dönemde bizler için asıl mesele ihracatımızdaki başarılarımızın sürdürülebilirliğini güvence altına almaktır."

Ağar, Bakanlık olarak sektörlere verdikleri destek ve çalışmaları hakkında katılımcılara bilgi vererek, bugün artık küresel ticarette sadece üretmenin yetmediğini, markalaşma ve yüksek katma değerli ürünlerle öne çıkma konularının önemine işaret etti.

Ağar, "Yüksek standartlara sahip üretim yapısıyla sektörümüzün dünyada ciddi bir pazar potansiyelinin olduğunu hepimiz görüyoruz. Bu potansiyeli ve fırsatı kaçırmamak için sektörümüz için tasarım ve inovasyonun önemini de görüyoruz. Bakanlık olarak ihracatçılarımızın tasarım ve markalaşma kabiliyetlerinin geliştirilmesi için de desteklerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bakanlık olarak ithalattan kaynaklanabilecek haksız rekabet ve ekonomik zararlara karşı savunma önlemlerini kararlılıkla devrede tuttuklarına dikkati çeken Ağar, bu süreçte özellikle ihracatçı sektörlerin rekabet gücünü zedelemeyecek dengeli ve hassas adımlar atmaya gayret ettiklerini söyledi.

Ağar, "Bakanlık olarak bu önemli fuarın daha da güçlenmesi ve etkin bir şekilde gerçekleşmesi için desteklerimizle sizlerin yanınızdayız. AYMOD Fuarı, Bakanlığımızca 2025 yılında da destek kapsamını alınan sektörel yurt içi fuarlar arasında yer almakta katılımcıların yer kirası ve stant kurulumlarının yüzde 50'sini Bakanlığımız destekliyor. 2024 yılının Şubat ve Eylül aylarında gerçekleştirilen AYMOD fuarları için firmalarımıza ve organizatör firmaya yaklaşık 70 milyon lira destek sağladığımızı da buradan ifade etmek isterim." bilgisini paylaştı.

"Umutsuzluk taraftarı değilim olmam da, sanayici umutsuz olamaz"

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan da fuarın sektör için önemine işaret ederek, "Bir sektör, sektörün ekosistemi, sektörün belli bir noktaya gelmesi hiç kolay oluşmuyor. Ayakkabı sektörü tek başına yalın bir sektör değil. Kendini besleyen birçok farklı sektörün de katma değere dönüşmesindeki en önemli final noktası." dedi.

Sektörün yaşadığı sorunlara dikkati çeken Bahçıvan, şöyle devam etti:

"İçinde bulunduğumuz süreç, herhalde 'en olumsuz yönde hangi sektörleri etkiliyor' diyorsak bunların en başında yer alanlardan bir tanesi de ayakkabı sektörü. Hepimiz hangi nedenlerden dolayı olduğunu biliyoruz. Emek yoğun sektörlerde sorunlara bir şekilde bir çare bulmamız gerekiyor. Şu anda içinde bulunduğumuz süreç belli noktalarda olumluya dönüş sinyalleri veriyor, bunu kabul ediyoruz. Hakikaten bardağın dolu tarafında olumlu gelişmeler var, sanayide de bardağın dolu tarafında olumlu gelişmeler var. Yüksek katma değerli yüksek teknoloji sektörlerde hakikaten başarı hikayeleri yazıyoruz, ihracat rakamlarında bunu görüyoruz ama Türk sanayisini bugüne kadar lokomotif görevi yaparak sürükleyen, Türk sanayisinin amiral gemiliğini yapan sektörlerimizin içinde bulunduğu süreç artık sabırla idare edilme noktası da ötesine geçmiş vaziyette."

Sorunları Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a ilettiklerini aktaran Bahçıvan, gelecek günlerde açıklanacak olan OVP'nin yeni döneminde, ilettikleri sorun ve konulara değinileceğini ümit ettiklerinden bahsetti.

Bahçıvan, "Bizim yapısal anlamda kendimizi geliştirecek ve bu emek yoğun sektörleri bugüne kadar ulaşmış oldukları değerlerden bir üst lige taşıyacak olan fikirleri, projeleri kamu fikriyle bütünleştirerek geliştirmek zorundayız. Umutsuzluk taraftarı değilim olmam da sanayici umutsuz olamaz. Sanayiciye ayakta tutan umududur, ümididir. Onun için bu topraklar farklı farklı dönemlerde farklı farklı zorluklarla karşılaştılar ama hepsini de yine el ele vererek, inancımızı koruyarak atlatmayı başardık. Bu çektiğimiz zorlu dönemin bir şekilde tekrar kamu ile hükümetimizle birlikte tekrar dönüş noktasında bir katkı sağlayacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"Fuar 4 salonda 40 bin metrekarelik alanda 73'üncü kez gerçekleşiyor"

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkan Yardımcısı Mehmet Develioğlu, sektöre İTO olarak tam destek verdiklerini belirterek, şunları söyledi:

"AYMOD, yılda iki defa düzenlenen nadir fuarlarımızdan bir tanesi, ziyaretçiler gerçekten moda ziyafetini hep beraber yaşıyorlar. Son verilere göre ülkemiz Azerbaycan ve Körfez ülkelerine internet üzerinden ciddi bir ayakkabı satışını gerçekleştirmiş durumda. Bu da bize sektörün e-ticaret ile kendine yeni bir alan açtığını gösteriyor. Ayakkabı sektörü gerçekten her türlü zorlukta kendine bir yol açan, bir yol geliştiren bir sektörümüz. Bu bizim için de yeterli değil. Kamu ve diğer birimler hep beraber ayakkabı sektörünü korumamız gerek. Bu sektörün ekonomide sağlam bir mevzi olarak kalması bizim için çok önemli, çok değerli. Özetle hükümetin sektörün önünü açması, firmalara yönelik destek ve teşvikleri tam da bugün vermesi gerektiğini tekrar paylaşıyorum. Bu desteklerin ayakkabı sektörünün potansiyelini, rekabet gücünü, yurt içi ve yurt dışı pazarlarda artıracağına inanıyoruz."

TASD Başkanı Berke İçten de fuarın 4 salonda 40 bin metrekarelik bir alanda 73'üncü kez gerçekleştiğine işaret ederek, 35'i yabancı olmak üzere 252 katılımcı firma bulunduğunu bildirdi.

İçten, "AYMOD, özellikle son yıllarda yakalamış olduğu çıkışla birlikte Türkiye'nin en önemli dünyanın da sayılı önemli fuarlarından birisi haline geldi. Bu özelliği ile de özellikle yurt dışındaki rakipleri tarafından da yakinen takip edilen bu fuar özellikle İtalyan fuarları tarafından da dikkatle takip ediliyor. Son iki fuardır İtalyan fuarlarının tarih olarak bizimle çakıştırma yaparak AYMOD'un enerjisini düşürme gayretleri içerisinde olduklarını da bir uluslararası rekabet unsuru olarak maalesef gözlemlemekteyiz." diye konuştu.

İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Güven Karaca ise sektörün katma değer üretmeye devam ettiğine dikkati çekerek, sektörün yaşadığı sıkıntılar hakkında değerlendirme ve taleplerini paylaştı.