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7 marka vatandaşa neler yedirmiş neler! Zincir marketlerde satılan sucuk ifşa oldu

7 marka vatandaşa neler yedirmiş neler! Zincir marketlerde satılan sucuk ifşa oldu
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Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığını tehlikeye atan gıda üreticilerini 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesini güncelledi. Çeşitli ürünlerin eklendiği listeye dahil edilen 7 sucuk firması dikkat çekerken, mevzuata aykırı üretim yaptığı duyurulan firmalar arasında marketlerde satılan sucuk markası da yer aldı.

Tarım Ve Orman Bakanlığı, halk sağlığını tehlikeye atan gıdaları ifşa ettiği 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesinde güncellemeye gitti. 13 Mayıs tarihli değişiklikte listeye çok sayıda zeytinyağı, tereyağı ve peynir üreticisi dahil edilirken, listenin en dikkat çeken kısmı ise mevzuata aykırı üretim yaptığı tespit edilen sucuk markaları oldu.

7 SUCUK MARKASI İFŞA OLDU

Bakanlık tarafından duyurulan listeye son olarak Sakarya, Konya, Afyonkarahisar ve İstanbul merkezli üretim gerçekleştiren firmalar dahil edilirken, hileli üretim yaptığı duyurulan firmalar arasında marketlerde satışa sunulan ünlü sucuk markası da yer aldı.

İfşa edilen markalar şu şekilde:

- Öztürk Sucukları'nda sakatat (baş eti) tespit edildi. Bu marka Sakarya'da üretim yaparak Türkiye'nin dört bir yanına ürünlerini gönderiyor.

- Akkoyun marka dana sucuklarında deri dokusu ve kanatlı eti tespit edildi. Bu marka Altun Pazarlama Ticaret Limited Şirketi tarafından üretiliyor.

- Ertürk marka sucuklarda mekanik ayrılmamış kanatlı eti ve soya olduğu ortaya çıktı. Bu markayı Ertürk Et ve Et Ürünleri Gıda ve Gıda Katkı Maddeleri Sanayi Ticaret Limited şirketi üretiyor.

- Ceylaner marka piliç sucuklarda 'mekanik ayrılmış kanatlı eti' kullanıldığı ortaya çıktı.

- Afyon Keyf-i Sucuk markası ile satışa sunulan ısıl işlem görmüş piliç sucuklarda mekanik ayrılmış kanatlı eti tespit edildi.

- Afyon Gürkasap marka dana sucuklarında kanatlı eti kullanıldığı belirlendi. Bu marka, Merkil Deniz Ürünleri Gıda İçecek Ticaret tarafından üretiliyor.

-Merkil Deniz Ürünleri Gıda İçecek Ticaret tarafından üretilen Afyon Gürkasap marka dana sucuklarında kanatlı eti tespit edildi.

7 marka vatandaşa neler yedirmiş neler! Zincir marketlerde satılan sucuk ifşa oldu

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Ekonomi
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıManda Lina:

Sorumlular hakkında en ağır cezaların verilmesi lazım

Yorum Beğen87
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Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

Haksız kazanç elde etmek için vatandaşın sağlığıyla oynayanlar o kazandığınız paraları kat kat fazlasıyla Allah sizlerden hastalık olarak çıkarsın inşallah.

Yorum Beğen62
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Haber Yorumlarıaytasaga:

Yani devletimizin yasalaştırdığı çerçevede iş yapıyor firmalar serbes bırakan hükümet şimdi tavşana kaç tazıya tut politikası yapıyor.

Yorum Beğen29
Yorum Beğenme8
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Haber YorumlarıH.K K.H:

Ahlaksızlıktan başka bişey değil yaptıkları

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Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıNetherill:

sucuk sosis gibi ürünlerinizi lütfen ucuz diye başka yerlerden almayın. artık ülkede satılıyor bu yapacak birşey yok bildiğiniz güvendiğiniz kasaplardan almanızı öneririm. pahalı alın sağlıklı güvenilir alın...

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