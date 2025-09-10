53 bin lira maaş alan memurun mesajı kahretti: Belgeleyebilirim

Sosyal medyada memurlarla ilgili paylaşımlar yapan bir sayfaya gönderilen mesaj, dikkat çekti. Antalya'da görev yapan bir devlet memuru, aldığı maaşın yüksek kiralar ve masraflar karşısında yetersiz kaldığını anlattı.

"15 GÜN SADECE SİMİTLE ÖĞLEN ATLATIYORUM"

Antalya Konyaaltı'nda çalışan ve 53 bin lira maaş aldığını belirten memur, mesajında "1,5 yaşında oğlum var. 30 bin lira kira ödüyorum. En uygun kira 20 bin lira ama o da 20 km uzakta. Borçlar içinde yüzüyorum. Faturalar, mutfak, çocuk masrafı, kendi yol ve yemek paramı düşünce 15 gün sadece simitle öğün atlatıyorum" ifadelerine yer verdi.

İşte gündem olan o mesaj;

"DOĞUYA GEL, KİRALAR UCUZ"

Memur, yaşadığı ekonomik zorlukları belgelerle kanıtlayabileceğini, paylaşımının gizli kalmasını istediğini de belirtti. Gönderinin altına "Doğuya gel, kiralar ucuz... Toparlan sonra yine gidersin", "Bak işte gerçek hayat bu", "Memurların aldığı maaş üzerinden düşman olanlar şimdi konuşsunlar", "Bu memurun gerçeğidir, sefalet zamlara mahkum etmek, bunu görmezden gelmek yaklaşık 7 milyon totalde 20 milyon insanı etkilemektedir", "Maalesef kendi geleceğini garanti altına almadan çocuk yapmak bencillik" şeklinde yorumlar yapıldı.

BÜYÜKŞEHİRLERDE DURUM VAHİM

Öte yandan Türkiye'de özellikle büyükşehirlerde yükselen kiralar, memurların ve sabit gelirli vatandaşların yaşam koşullarını giderek zorlaştırmaya devam ediyor.