5. Global GastroEkonomi Zirvesi'nde Gazze İçin Dayanışma Mesajı

5. Global GastroEkonomi Zirvesi'nde Gazze İçin Dayanışma Mesajı
TURYİD tarafından düzenlenen 5. Global GastroEkonomi Zirvesi'nde, Gazze halkına destek olmak amacıyla çeşitli dayanışma projeleri ve insani yardımlara dikkat çekildi. Gastronomi uzmanları ve şefler, etkinlikte Gazze için ortak çalışmalar ve bağış kampanyaları hakkında bilgi verdiler.

Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneğince (TURYİD) gerçekleştirilen 5. Global Gastro Ekonomi Zirvesi'nde Gazze için destek mesajı paylaşıldı.

TURYİD'ten yapılan açıklamaya göre, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen 5. Global GastroEkonomi Zirvesi, "Kesişme Noktası" temasıyla gastronominin ekonomi, sürdürülebilirlik ve toplumsal dönüşümle kesiştiği alanları gündeme taşıdı.

Gastronomi dünyasının önde gelen isimlerini, yatırımcılarını ve akademisyenlerini bir araya getiren zirvenin öne çıkan oturumlarından biri de "Sınırların Ötesinde: İnsanlık İçin, Gazze İçin Birlikteyiz" başlıklı panel oldu.

Gastronomi Uzmanı Dr. Ece Edil Akman ve şef Murat Deniz Temel'in katıldığı panelde, TURYİD ile Dünya Merkezi Mutfağı (WCK) işbirliği kapsamında yürütülen dayanışma projeleri ve insani yardıma katkı sağlayan girişimler anlatıldı.

Gazze halkına destek amacıyla gerçekleştirilen ortak çalışmalardan örneklerin paylaşıldığı etkinlikte, gastronominin evrensel bir dayanışma dili olduğuna vurgu yapıldı.

Açıklamada paneldeki görüşlerine yer verilen Akman, WCK'nın bugüne kadar 500 milyondan fazla yemek hizmeti olduğunu belirtti.

Akman, Gazze'de ise şu anda günde 500 bin adet yemek dağıtıldığını, hedeflerinin bu sayıyı 1 milyona çıkarmak olduğunu vurgulayarak, "WCK, her zaman yerel ürüne önem veren, gittiği yerde orayı kalkındırmayı hedefleyen bir kuruluş, Gazze'de de aynı şekilde devam ediyoruz. Böyle platformlarda ise artış savaşların değil, paylaşılan mutfakların konuşulmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Şef Murat Deniz Temel ise Gazze için dayanışma çağrısı yaparak, insanlığın bu duruma düştüğü noktada her gün pişirilen yemekten belli bir bölümünün Gazze'ye ulaştırılması gerektiğinin altını çizdi.

Temel, TURYİD öncülüğünde bir bağış kampanyası hayata geçirecekleri bilgisini paylaşarak, "Artık bir araya gelip harekete geçme vakti. Bu kapsamda 80 adet restoranda 100 bin dolarlık bağış toplama hedefimiz var. Tüm detaylar TURYİD tarafından paylaşılacak. Herkesi bu kampanyaya davet ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Kabasakal - Ekonomi
