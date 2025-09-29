Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Davut Menteş, tamamlayıcı emekliliğin, otomatik katılım sisteminin işveren katkısıyla bir dönüşümü olarak tasarlandığını bildirdi.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, 14. Sigortacılık Haftası kapsamında Türkiye Sigorta Birliği (TSB) tarafından düzenlenen "4. Uluslararası Sigorta Zirvesi" başladı.

SEDDK Başkanı Davut Menteş, etkinlikteki konuşmasında, 2022'de yüzde 34'e gerileyen alt bölgenin sermaye yeterlilik oranının bugün yüzde 105'in üzerine yükseldiğine işaret etti.

Sektörün finansal dayanıklılığını artırmaya yönelik attıkları adımların Orta Vadeli Program'da (OVP) yer bulduğunu görmenin kendilerini memnun ettiğine dikkati çeken Menteş, "Bu konuda, yaptığımız isabetli, yerinde ve kararında işlere OVP'de yer verilmesiyle farkındalık düzeyi de artırılmış olundu." dedi.

Menteş, bir diğer gösterge öz kaynak karlılığında makul bir karlılık seviyesiyle devam edildiğini ifade ederek, burada bankacılık sektörüyle 2023'te başlayan pozitif ayrışma sürecinin devam ettiğini dile getirdi.

"Sektörü yakından tanımak isteyen yabancı yatırımcılar var"

Menteş, yabancı sermayenin sektördeki yerine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Yabancı sermayenin sektörümüzdeki yerine dair, 'yabancılar sektörü ele geçiriyor'dan tutun, 'yabancılar hızla çıkıyor' şeklinde geniş spektrumda ve 180 derece zıt spekülasyonlar üretildiğine maalesef şahit oluyoruz ama gerek aktif toplamı gerekse üretim bazlı baktığımız vakit yabancı payı son 5 yılda gayet stabil.

Tablo böyleyken üretilen dezenformasyon ve spekülasyonu gerçekten hayretle izliyoruz. Sektörümüzün finansal dayanıklılığının, öngörülebilirliğinin, istikrarının, karlılığındaki pozitif gelişmeler yabancıların ülkemize olan ilgisini de tetiklemiş durumda. Bizimle görüşmek isteyen yabancı yatırımcılar, Türkiye sigorta sektörünü yakından tanımak isteyen yabancı yatırımcıların varlığından da söz etmek isterim."

Menteş, yabancı yatırımcı başlığı altında yakın zamanda katılım sigortacılığı alanında yayınlayacakları bir düzenlemenin olduğunu belirterek, düzenlemeyle bu alandaki yabancı yatırımcıların Türkiye'ye olan ilgisinin de artacağını umut ettiklerini söyledi.

Sektördeki teknolojik tarafta az zamanda çok sayıda iş yaptıklarını anlatan Menteş, Kurumun bu konudaki halihazırda tamamlanan, devam eden ve başlangıç aşamasında olan projeleri hakkında da bilgi verdi.

"Tüm gelişmiş ülkelerde uygulanmakta"

Menteş, kurum olarak 6 aylık-1 yıllık düzenleme gündemlerine yer vererek, bunların özel sağlık sigortaları, katılım sigortacılığı, zorunlu afet sigortaları, devlet destekli ticari alacak sigortası, hasar yönetmeliği, sigortacılıkta tahkim, eş değer ve yeniden kullanılabilir yedek parça, tamamlayıcı emeklilik sistemi olduğunu dile getirdi.

Tamamlayıcı emeklilik sisteminin OVP'de görüldüğü üzere sektörün önemli hedeflerinden biri olduğuna işaret eden Menteş, şunları kaydetti:

"Otomatik katılım sisteminin işveren katkısıyla bir dönüşümü olarak tasarlandı. Kurumumuzun 30'dan fazla dünya ülkesi uygulamasını tarayarak ve bu ülkelerle gerekli istişarelerde bulunarak nihayetinde sektörümüze açarak hazırladığı bir tasarım var. Üç önemli katkı kaynağı var burada. Birincisi katılımcı, yani vatandaşlarımız. Bir diğeri işveren, diğeri de devlet katkısı olmak üzere üçlü bir kaynaktan uzun yıllar boyunca elde edilecek tasarrufların vatandaşlarımıza emeklilik döneminde bir refah unsuru olarak, refah kaybı yaşatmamaya yönelik bir ek gelir olarak planlandığı bir sistem bu.

Tüm gelişmiş ülkelerde uygulanmakta. Ülkemize de en kısa zamanda uygulamaya alacağız. Bu konuda yapılan, 'kıdem tazminatı' ile ilgili ilişkilendirilmeye çalışılan bir spekülasyon var. Tasarının, tamamlayıcı emeklilik sisteminin kıdem tazminatıyla uzaktan yakından hiçbir ilgisi yok. Tamamen vatandaşlarımızın emeklilik dönemindeki refah seviyelerinin korunmasına yönelik ek gelir imkanı sağlanmasına yönelik bir uygulama. Uygulamada devlet desteği, işveren katkısı var. Tabii ki vatandaşlarımızın tasarrufları olacak."

"Sektörümüz yıl sonunda 30 milyar dolara ulaşacak"

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Uğur Gülen ise teknolojide büyük bir dönüşümün yaşandığını ve yapay zekanın ortaya çıkmasıyla birlikte teknolojinin asistana dönüşmeye başladığını ifade etti.

Dijital dönüşümün sigortacılık sektörü üzerine etkilerinin incelendiğini belirten Gülen, yapay zekanın sektörü daha hızlı ve verimli yaparken ilave riskler getirdiğini ve bu riskleri en aza indirmek için çalışılması gerektiğini söyledi.

Gülen, sigorta endüstrisinin geçen yıl 81 milyar, bu yılın ilk 8 ayında ise 52 milyar işlem adedine ulaştığı bilgisini de paylaştı.

Geçen yıl toplam poliçe sayısının 128 milyona yaklaştığını bildiren Gülen, söz konusu değerin yılın ilk 8 ayında 95,2 milyon olarak hesaplandığını kaydetti.

Gülen, TSB olarak geçen yıl sigorta sektörünü iki katına çıkarma hedefi koyduklarını vurgulayarak, "2030 için güçlü bir hedef koyduk. Geçen yıl 26 milyar dolardı, bu yıl sonunda 30 milyar dolar sigortacılık büyüklüğüne ulaşan bir endüstri olacağız. Yurt içi gayri safi hasılamıza oranımız yüzde 2,6'lar, 2,7'ler seviyesine çıkmış olacak. Hayalimiz bu 30 milyar doları 50 milyar dolar seviyelerine, oranımızı da yüzde 2,6'lardan yüzde 4,5-5 seviyelerine çıkarmak." diye konuştu.