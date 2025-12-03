Haberler

39 yıllık serüvenin sonu! Dev firma Türkiye'de çay üretimini durdurdu

İngiltere merkezli çay markası Lipton, Türkiye'de 39 yıldır sürdürdüğü çay üretimini resmen durdurdu. Rize'nin Pazar ve Fındıklı ilçelerinde bulunan iki çay işleme tesisi, gerekli resmi onayların ardından Öz-Gür Çay'a devredildi.

İngiltere merkezli çay markası Lipton, Türkiye'de 39 yıldır sürdürdüğü çay üretimini resmen sonlandırdı. CNBC-e'de yer alan habere göre Rize'nin Pazar ve Fındıklı ilçelerinde bulunan iki yaş çay işleme tesisi, ilgili kurumların onaylarının ardından Öz-Gür Çay tarafından devralındı.

SATIŞ SÜRECİ EKİM AYINDA DUYURULMUŞTU

Ekim ayında ortaya çıkan haberlerde Lipton tesislerinin Öz-Gür Çay'a devredileceği belirtilmişti. Lipton'dan yapılan açıklamada, görüşmelerde anlaşmaya varıldığı belirtilerek şöyle denilmişti: "Rize Pazar ve Fındıklı'da bulunan yaş çay işleme tesislerimizin mülkiyetine sahip Lipton Çay Üretim A.Ş. hisselerinin Öz-Gür Çay A.Ş.'ye devri için yürütülen görüşmelerde anlaşmaya varılmıştır. Konu yasal süreç gereği Rekabet Kurulu'na sunulmuştur."

LİPTON'UN TÜRKİYE OPERASYONLARI DEVAM EDECEK

Her ne kadar çay üretimi sona ermiş olsa da Lipton Türkiye'den tamamen çıkmıyor. Marka, 2025'te Sakarya'da 30 milyon euro yatırımla kurulan inovasyon, harmanlama ve paketleme tesisinin faaliyetlerini sürdürecek. Bu tesis, ürünlerin Türkiye'den farklı pazarlara sevkiyatında önemli rol oynayacak.

ÇAY SEKTÖRÜNDE HAREKETLİ BİR YIL

Türkiye çay sektöründe bu yıl başka önemli bir satın alma daha gerçekleşmişti. ABD merkezli JDE Peet's, sahibi olduğu Ofçay markasını yerli üretici Efor Çay'a devretmişti. Bu satış, sektördeki yeniden yapılanma sürecini hızlandırmıştı.

150 YILI AŞAN MARKA TARİHÇESİ

1871'de Sir Thomas Lipton tarafından kurulan marka, uzun yıllar Unilever bünyesinde faaliyet gösterdi. 2022 yılında ise yaklaşık 4,5 milyar euro karşılığında CVC Capital Partners tarafından satın alınarak yeni bir döneme geçmişti. Lipton bugün dünya genelinde 150 yılı aşkın marka geçmişiyle çay pazarının en bilinen isimleri arasında yer alıyor.

Nur Zo:

isabet olmuş.

ARSLANOĞLU Hakan:

Karadeniz de doğalgaz ve petrol bulunmuştu ama bugün oradan çıkan hamsi ve onun da kilosunu 150-200 TL alıyoruz.

