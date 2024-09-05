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37 milyar dolar kar açıklamışlardı! Rus firması bir anda sırra kadem bastı

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Rusya'da sadece enerji şirketlerinin geçebildiği göz kamaştırı kârlar elde eden Banknota LLC adlı şirket, hiçbir iz bırakmadan bir anda ortadan kayboldu.

Banknota LLC adlı bir şirket, 37 milyar dolarlık kar açıkladıktan sonra sırra kadem bastı. Şirket, Rus yayın kuruluşu RTVI tarafından soruşturuldu ve The Moscow Times tarafından haberleştirildi.

'Rusya'nın hiç duymadığınız en karlı şirketi' başlıklı bir makalede RTVI, Rus şirketlerinin bir önceki yıla ait gelirlerini açıkladıkları verilerde beklenmedik bir keşif yaptıklarını dile getirdi.

Mali raporlara göre, firma geçen yıl 3,7 trilyon ruble (40,4 milyar dolar) gelir elde etti ve 3,4 trilyon ruble (37,1 milyar dolar) net kar elde etti.

Elde edilen bu kar, Rosneft ve Gazprom dışındaki diğer tüm firmalardan daha fazlaydı. Banknota'nın sitesi artık mevcut değil fakat sitede firmanın mortgage kredileri, araba kredileri ve işletmeler için faizli krediler verdiği belirtildi.

SAHİBİNİN SABIKASI VAR

RTVI, şirketin bankacılık lisansına sahip olmadığına dikkat çekti. Ülkenin Birleşik Devlet Tüzel Kişiler Sicili, Banknota'nın tek sahibini, daha önce küçük çaplı hırsızlık suçlarından hüküm giymiş ve Federal Vergi Servisi tarafından "güvenilmez" olarak kabul edilen Dmitry Frolov olduğu belirtildi.

RTVI, firmanın 2023 Haziran ayında diğer dört şirketle birlikte bir iş merkezi ve bir evin bodrum katını içeren tesislerde kurulduğunu duyurdu. Fakat adreslerde hiçbir ofis bulunmadı.

GERİYE SADECE TABELASI KALDI

Söz konusu haberde Moskova'da bir otoyol üzerinde bulunan alışveriş merkezinin cam cephesi üzerindeki Banknota tabelasının bir görüntüsüne yer verildi.

Şirket bir yıl varlığını sürdürdükten sonra ortadan bir anda kayboldu. RTVI'de yer alan habere göre Banknota, iş dünyası gazetesi RBC'nin Volgograd versiyonu da dahil olmak üzere bölgesel gazetelerde hizmetlerinin reklamını yapmıştı. Ancak şirketin trilyonlarca rubleyi nasıl kazandığı henüz tespit edilemedi.

YURT DIŞINA PARA AKTARMIŞ OLABİLİR

Uzmanlar, bankalar ve borçlular arasında aracılık yapan brokerlerin çalışmalarının lisans gerektirmemesine rağmen ipotek ve araba kredilerinde bu kadar yüksek karlar elde edilemeyeceğini belirtti.

Banknota geçtiğimiz aralık ayında Rus vergi makamlarına Belarus'ta bir şubesi olduğunu bildirmişti fakat Belarus ticari veri tabanlarında böyle bir şubenin gözükmemesi dikkatlerden kaçmadı.

Uzmanlar, şirketin ortadan kaybolmadan önce yurt dışına para aktarmış olabileceğini öngörüyor.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi

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