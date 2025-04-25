28'inci Avrasya Ekonomi Zirvesi tanıtıldı: 50 ülkeden 300'ü aşkın katılımcı buluşacak

BU yıl 'Yaşanabilir Bir Dünya İçin Diyalog' temasıyla 28'incisi düzenlenecek olan Avrasya Ekonomi Zirvesi'nin tanıtım toplantısı, İstanbul Moda Akademisi'nde gerçekleştirildi. 7-8 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da yapılacak zirveye 50'ye yakın ülkeden 300'ü aşkın siyasetçi, diplomat, akademisyen, inanç önderi ve iş insanı katılacak.

Marmara Grubu Vakfı (MGV) tarafından 7-8 Mayıs tarihlerinde 28'incisi düzenlenecek Avrasya Ekonomi Zirvesi için geri sayım sürüyor. İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) iş birliğinde düzenlenecek zirveye, 50'ye yakın ülkeden 300'ü aşkın siyasetçi, diplomat, akademisyen, inanç önderi ve iş insanı katılması bekleniyor. İstanbul Moda Akademisi'nde gerçekleşen tanıtım toplantısına MGV Genel Başkanı Dr. Akkan Suver, İHKİB Başkan Yardımcısı Mustafa Paşahan ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

PAŞAHAN: HAZIR GİYİM İTHALATI 4 MİLYAR DOLARA DAYANDI

Avrasya Ekonomi Zirvesi'nin iş insanları arasında yeni iş birliklerinin gelişmesine katkı sunduğunu söyleyen İHKİB Başkan Yardımcısı Mustafa Paşahan, sözlerine şöyle devam etti:

"İHKİB olarak uzun yıllardır Avrasya Ekonomi Zirvesi'ne destek veriyoruz. Biz bu organizasyonu aynı zamanda moda endüstrimizin gücünü dünyaya tanıtan bir platform olarak görüyoruz. Moda endüstrimiz katma değerli üretimi, istihdamı ve ihracatı ile Türkiye ekonomisi için stratejik önem taşıyor. Üretimde marka ülke ve aynı zamanda küresel oyuncuyuz. Küresel hazır giyim ihracatının yaklaşık yüzde 3,5'ini gerçekleştiriyoruz. Dünyanın altıncı, Avrupa Birliği'nin (AB) üçüncü büyük tedarikçisiyiz. Güçlü bir üretim altyapımız ve bilgi birikimimiz var. Ancak girdi maliyetleri ile kur arasındaki denge bozulduğu için moda endüstrimiz rekabetçiliğini büyük ölçüde kaybetti.

"Üretim maliyetlerimiz dolar bazında Vietnam, Bangladeş ve Hindistan gibi ülkelere göre yüzde 50-60 daha pahalı. Asya bir tarafa Avrupa'daki birçok ülkeden bile pahalıyız. 2022'de 21,2 milyar dolara ulaşan hazır giyim ve konfeksiyon ihracatımız, 2023'te 19,2 milyar dolara, 2024'te ise 17,9 milyar dolara düştü. Kan kaybı ne yazık ki bu yıl da devam ediyor. 2025'in ilk çeyreğinde yüzde 7,6 gerileyen hazır giyim ve konfeksiyon ihracatımız 4,2 milyar dolar düzeyinde kaldı. Hazır giyim ihracatı düşerken hızla artan ithalat geçen yıl 4 milyar dolar sınırına dayandı. İhracattaki gerileme ve ithalattaki artış hem üretime hem de istihdama olumsuz yansıdı."

'GİRDİ MALİYETLERİYLE KUR ARASINDA DENGE SAĞLANMALI'

Paşahan, sözlerini şöyle tamamladı:

"İrili ufaklı yüzlerce üretim tesisi kapandı ya da kapasitesini küçülttü. Bazı firmalar üretimlerini yurt dışına kaydırdı. 2022 yılınsonunda 738 bini aşan istihdamımız, Ocak 2025'te 564 binin altına geriledi.

Bu tablo iki yılda 174 bin istihdam kaybı anlamına geliyor. Ülkemizin sanayileşmesinde, ihracatla dışa açılmasında ve daha birçok konuda öncü olan hazır giyim endüstrimiz böyle bir tabloyu hak etmiyor. İhracatta ibreyi yeniden yukarı döndürmek için dört maddelik çözüm formülümüzü burada bir kez daha hatırlatmak istiyorum.

"Girdi maliyetleriyle kur arasında denge yeniden sağlanmalı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının İstihdam Koruma Destek Programı'ndan ayrım gözetilmeksizin tüm firmalarımız yararlandırılmalı. Hazır giyimin de aralarında bulunduğu bazı sektörlerde uygulanan 5 puanlık prim indirimi, iki yıl boyunca 10 puana çıkarılmalı. Emek yoğun sektörler için iki yıl ödemesiz, yüzde 20'nin altında faizle kredi imkanı sağlanmalı. Bu dört konuda sektörün desteklenmesi halinde ihracatımızı hızla toparlayabiliriz."

SUVER: BARIŞA GİDEN YOLDA KÖPRÜ OLACAĞIZ

Zirveye dair açıklamalarda bulunan MGV Genel Başkanı Dr. Akkan Suver ise şu ifadeleri kullandı:

"Avrasya Ekonomi Zirvesi ile yaklaşık 30 yıldır uluslararası alanda söyleyecek sözü olan isimleri bir araya getiriyoruz. Avrasya Ekonomi Zirvesi, özgür ve entelektüel bir platform. Biz bu platformda dünyanın durumunu iyileştirmek için ülkelerinde halen aktif görevde bulunan ya da geçmişte sorumluluk üstlenmiş liderleri, siyasete yön veren isimleri, iş dünyasını, sivil toplumu, akademisyenleri ve dini önderleri bir araya getiriyoruz. Türkiye'nin uluslararası düzeyde en önemli sivil toplum organizasyonlarından biri olan zirvede insanlığın karşı karşıya bulunduğu sorunları, fırsatları ve tehditleri bütün boyutlarıyla ele alıp tartışıyoruz. Avrasya Ekonomi Zirvesi elitlerin bir araya geldiği bir toplantı değil, söyleyecek sözü olan kanaat önderlerinin düşüncelerini özgürce paylaşabildikleri ve seslerini duyurabildikleri uluslararası bir forum."

'ZİRVEDE SADECE EKONOMİ DEĞİL, DİJİTAL DÜNYAYI DA KONUŞACAĞIZ'

Dr. Suver, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"'Yaşanabilir bir dünya için diyalog' temasıyla düzenleyeceğimiz 28'inci Avrasya Ekonomi Zirvesi'ni barışa giden yolda bir köprü olmanın sorumluluğuyla gerçekleştireceğiz. Zirvede devlet adamları, akademisyenler, iş insanları ve dini önderlerle ekonomiyi, enerjiyi, dijital dünyayı, yapay zekayı, sağlığı ve ekolojiyi konuşacağız. Zirvenin ilk günü Cumhurbaşkanı Yardımcımız sayın Cevdet Yılmaz ile Ticaret Bakanımız sayın Ömer Bolat, Türkiye adına konuşmalarını gerçekleştirecek. Devletler arasında farklı ilişkilerin geliştiği bir dönem başlıyor. Zirvede 'Küresel liderlerin rolü' başlığıyla düzenlenecek oturumda, uluslararası siyasete yön veren liderlerin popülizm ve demagojiden beslenen yeni diplomasi tarzını tartışmaya açılacak."