25 milyon konutun yüzde 70'inde enerji verimliliği ihmal ediliyor

Yapılarda Enerji Verimliliği Derneği, iklim değişikliği, enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik konularını ele aldığı Anadolu Buluşmaları toplantılarının 33.'sünü Konya'da gerçekleştirdi. Toplantıda enerji verimliliğinin önemine dikkat çekildi.

Enerji verimliliği alanında vatandaşları bilgilendirmek ve bu alanda güçlü bir farkındalık oluşturmak hedefiyle başlattığı Anadolu Buluşmaları toplantılarının 33.'sünü Konya'da gerçekleştiren Yapılarda Enerji Verimliliği Derneği'nin (VERİMDER) toplantısı ilgi gördü. VERİMDER tarafından Dalmaçyalı sponsorluğu ve Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi iş birliği ile gerçekleştirilen toplantının ana gündem maddesi yapılarda enerji verimliliği oldu. Açılış konuşmasını Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi Genel Koordinatörü Vahap Munyar'ın gerçekleştirdiği toplantıda, Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı Mustafa Büyükeğen, VERİMDER Başkanı Çağdaş Korkmaz ve ZeroBuild Summit Direktörü ve Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gamze Karanfil Kaçmaz enerji verimliliğinin önemine dikkat çeken konuşmasını gerçekleştirdi.

"Amacımız enerji verimliliği alanındaki dönüşüme katkı sağlamak"

VERİMDER olarak Konya'daki 2. toplantılarını gerçekleştirdiklerini belirten VERİMDER Dernek Başkanı Çağdaş Korkmaz, "Bizim amacımız enerji verimliliğiyle ilgili bilinçlendirme faaliyetlerimiz çerçevesinde burada davet ettiğimiz kamu kurum temsilcileri, özel sektör, sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle bir araya gelerek ülkemizin enerji verimliliği alanındaki dönüşümüne katkı sağlamaktı. Ülkemizin çok önemli enerji faturası var. 2022'de 100 milyar dolar üzerinde enerji ithalatımız oldu. Yaşadığımız 25 milyon konutumuzun yüzde 70'inde enerji verimliliğinin ihmal edildiğini biliyoruz. Hedefimiz ise farkındalığı artırarak mevcut yapılarımızın yeni yapılarla beraber enerji verimliliği dönüşümüne katkı sağlamak" şeklinde konuştu.

"Ülkemizin de Konya'mızın da çok ciddi verimlilik açığı var"

"Ben bu şehrin Sanayi Odası Başkanı olarak her fırsatta ülkemizin ve şehrimizin çok ciddi verimlilik açığı olduğunu ifade ediyorum" diyen Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen, sözlerine şöyle devam etti:

"Enerji başta olmak üzere, üretimde, yapılarımızda, insan kaynağımızda, kısacası neredeyse her alanda verimlilik açıklarımız var. Bu açıkları kapatmak zorundayız. Konya Sanayi Odası olarak, bu dönemde işletmelerimizin enerji verimliliklerini artırmaları için önemli çalışmalar da yürütüyoruz. Konya Sanayi Odası olarak, KOP Kalkınma İdaresi Başkanlığımız ile birlikte yaklaşık bir yıl önce Enerji Verimliliği Mobil Etüt Aracı Projesi'ni hayata geçirdik. Bu aracımız ile sanayi tesislerimize, kamu kurum ve kuruluşlarımıza giderek, enerji verimliliği ölçümleri yapıyoruz. Enerji Verimliliği Mobil Etüt Aracımızla, şu ana kadar 30 firma ve kuruluşumuzda enerji ölçümleri yaptık. Yaptığımız bu ölçümler ile firmalarımıza, 50 milyon lira tutarında, toplam amortisman süresi 1 yıldan az olan 2 bin 402 TEP enerji tasarrufu imkanı sunduk. 8 bin 769 ton karbon salımının da önüne geçmiş olduk. Bu çalışmalarımızın endüstride sürdürülebilirliğini sağlamak için ise, ölçüm yaptığımız işletmelerden 21 personele Enerji Yöneticisi eğitimleri aldırdık. Ayrıca Konya Sanayi Odamıza, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan ilimizde ve bölgemizdeki tek Enerji Verimliliği Danışmanlığı-EVD yetkisini aldık. Bu yetki ile üyelerimize, enerji yönetimi ile ilgili danışmanlık yapıyoruz. İnşallah bu çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz."

"Isı yalıtımı ile konutlarda enerji tasarrufu sağlanabilir"

Toplantıda konuşan Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi Genel Koordinatörü Vahap Munyar, "İklim değişikliğinin olması sıcaklıkları görmediğimiz noktalara getirdi. Konutlarda kullanılan enerjinin yüzde 80'i ısıtma ve soğutmada kullanılıyor. Isı yalıtımı sadece soğuğa karşı değil, sıcağa karşı da koruyor bu yüzden ısı yalıtımının da önemli bir yeri var. Isı yalıtımı ile konutlarda enerji tasarrufu yüzde 60 oranında gerçekleştirilebilir. Soğutma için harcadığımız enerji ısıtma için kullanıldığımız enerjiden fazla" dedi.

"Soğutmak ısıtmaktan daha maliyetli"

Hem sanayi tarafında hem de binalar tarafında verimlilikle ilgili yoğun bir çalışma ve takip sürecinde olduğunu belirten Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gamze Karanfil Kaçmaz ise, "Önemli olan her noktada verimlilik kavramını hayatımıza oturtmak. Kullanacağımız enerji kaynağından bunu dönüştürdüğümüz sisteme, ilettiğimiz sisteme kadar her noktada verimliliği düşünmek zorundayız. Bu bölge normalde yazın klima ihtiyacı neredeyse hiç olmayan bir yerdi ama bu yaz ilk kez klimaya ve soğutmaya ihtiyaç var düşüncesi oldu hepimizde. Soğutmak ise ısıtmaktan daha maliyetli ve önümüzdeki yıllarda soğutma ihtiyacı ısıtma ihtiyacından maalesef daha fazla olacak. Bu nedenle en güvenilir sistemleri üretmek ve var olan enerjimizi de güvenilirlik içinde kullanmak önceliğimiz olmalı" ifadelerini kullandı. - KONYA