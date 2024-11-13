21. Yüzyılın İkinci Çeyreğine Girerken Türkiye ve Dünya Ekonomisi konferansı gerçekleştirildi

Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi 2024-2025 Güz Dönemi Açılış Konferansı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın katılımıyla yapıldı.

"21. Yüzyılın İkinci Çeyreğine Girerken Türkiye ve Dünya Ekonomisi" başlıklı konferans, Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Konferans salonunun açılışının da yapıldığı programın ilk bölümüne, TCMB Başkanı Fatih Karahan, Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kurt, Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sadullah Çelik ve Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi ve TCMB Denetleme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Babacan katıldı.

TCMB Başkanı Karahan, "21. Yüzyılın İkinci Çeyreğine Girerken Türkiye ve Dünya Ekonomisi" başlıklı sunum yaptı.

Karahan, para politikasına yönelik teorik değerlendirmeler ile dünya ve Türkiye ekonomisinden uygulama örneklerini anlattı.

Fatih Karahan, etkinliğin basına kapalı bölümünde gerçekleşen konuşmasının ardından üniversite öğrencilerinin sorularını yanıtladı.

"Konferansta Türkiye ve dünya ekonomisinin temel dinamikleri ele alınacak"

Marmara Üniversitesi Prof. Dr. Rektörü Kurt konferansta, Türkiye ve dünya ekonomisinin temel dinamiklerinin ele alınacağını belirterek, ekonominin yalnızca bir ülkenin değil, tüm dünyanın geleceğini şekillendiren toplumsal refahı belirleyen en kritik alanların başında olduğunu söyledi.

Kurt, "Bu nedenle burada bir araya gelerek hem yerel hem de küresel ekonomik gelişmeleri derinlemesine incelemek, üniversitemizin akademik perspektifini Türkiye ekonomisinin kalbinde yer alan değerli isimlerin yorumlarıyla birleştirmek ekonomi dünyasını daha iyi anlama yolunda önemli bir adım olacaktır." diye konuştu.

Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çelik, konferansın hem fakülte öğrencilerinin hem de tüm okul için çok faydalı olacağını dile getirerek, TCMB Başkanı Karahan'ı fakültede ağırlamaktan duyduğu mutluluğu ifade etti.

Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Babacan da takdim konuşmasını gerçekleştirerek, TCMB Başkanı Karahan'ın uzun yıllar merkez bankacılık yaptığını hatırlattı.

Babacan, "New York Bankasında üst düzey direktörlük görevlerini yapmış özellikle araştırma tarafında son derece önemli görevler üstlenmiş. Dolayısıyla da bu yönüyle akademiye hiç de yabancı olmayan, akademik çalışmaları hala çok yakından takip eden bir merkez bankacı olarak bir kere daha kendisini burada ağırlamış olmaktan mutluluğumu ifade edeyim." şeklinde konuştu.

"İhracatımız 260 milyar dolara çıktıysa son yıllarda stratejik yatırımların desteklenmesinin payı büyük"

Açılışı konuşmaları ve TCMB Başkanı Karahan'ın sunumundan sonra Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurullah Gür'ün moderatörlüğünde, İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ege Yazgan, Ticaret Bakanı Başdanışmanı Prof. Dr. Hüseyin Bilgin ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başekonomisti Dr. Hakkı Karataş'ın katılımıyla panel gerçekleştirildi.

Yazgan, burada yaptığı konuşmada, dünya ekonomisine değinerek, ABD'de yapılan seçimler sonucunda Donald Trump'ın seçilmesinin dünya ekonomisine çok ciddi sonuçları olacağını kaydetti.

Amerikan Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimi döngüsünde olduğunu anımsatan Yazgan, "Bu döngüye devam edecektir bu yılın sonuna kadar ama Trump görevi devraldıktan sonra devam etmesi biraz zor gibi görünüyor. Çünkü Trump'la birlikte Amerika'da enflasyonun tekrar hareketlenmeye başlayacağını göreceğiz ve orada Fed'de faiz indirimlerine devam etmekte bir miktar zorlanacak. Bunun sebebi Trump'ın çok agresif bir biçimde uygulayacağını taahhüt ettiği gümrük vergileri." diye konuştu.

Ticaret Bakanı Başdanışmanı Bilgin, dünyada öngörülebilirliğin bu kadar az olduğu başka bir dönem olmadığına vurgu yaparak, küresel sorunlara, bölgesel düzeydeki sorunlara karşı küresel düzeyde bir işbirliği arayışı olmadığını belirtti.

Bilgin, Türkiye ekonomisindeki gelişmelere değinerek, "Türkiye'nin son dönemde ihracatta çok büyük büyümeler gerçekleştirdi. Hizmet ihracatında çok iyiyiz. Burada payımızı 1,20'lere kadar getiriyoruz ve orada da 110 milyar dolar hizmet ihracatı yakalayacağız bu sene. Stratejik yatırımlar desteklendi. Bugün biz ihracatımızı 260 milyar dolara çıkarıyorsak bunda bu son yıllarda bu stratejik yatırımların desteklenmesinin büyük etkisi var." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin otomotiv üretiminde dünyada 13'üncü, Avrupa'da 4'üncü olduğu bilgisini paylaşan Bilgin, sektörün 35 milyar dolarlık ihracata imza attığını ve çok büyük bir yan sanayi üretimi gerçekleştirdiğini sözlerine ekledi.

DEİK Başekonomisti Karataş da Türkiye'nin 2002'den beri gösterdiği büyüme ile dünyanın en büyük ekonomileri arasında önemli mesafe katettiğini anlattı.

Bunun büyümeyle olduğunu aktaran Karataş, Türkiye'nin son 22 yıllık büyüme ortalamasının 5,4 olduğunu söyledi. Karataş, Türkiye'nin ihracatta gerçekleşen yüzde 10,3'lük büyüme ile dünya performansının üzerine çıktığını ve dış satım hacmini son 20 yılda 36 milyar dolardan 260 milyar dolara yükseldiğini vurguladı.