2026 yılında asgari ücret ne kadar olur? İşte masadaki 4 rakam

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) enflasyon beklentisini yukarı yönlü revize etmesi, milyonlarca çalışan için 2026 maaş hesaplamalarını doğrudan etkiledi. Enflasyon tahminlerindeki güncelleme, özellikle asgari ücret için masaya gelecek rakamların belirginleşmesini sağladı.

MAAŞLAR YENİDEN HESAPLANIYOR

TCMB'nin açıkladığı yeni enflasyon tahminine göre, 2025 yıl sonu enflasyonunun yüzde 31–33 aralığında gerçekleşmesi öngörülüyor. Bu oranlar, 2026 yılında geçerli olacak asgari ücretin yanı sıra SSK, Bağ-Kur, memur ve tüm emekli maaşları için zam hesaplamalarında temel gösterge olacak.

ASGARİ ÜCRETTE 4 FARKLI ZAM SENARYOSU

2024 yılının başında 22.104 TL olarak belirlenen asgari ücrete ara zam yapılmamıştı. Yeni tahminler doğrultusunda 2026 için dört ayrı artış ihtimali öne çıkıyor:

Yüzde 24 zam: 27.319 TL

Yüzde 31 zam: 28.957 TL

Yüzde 32 zam: 29.178 TL

Yüzde 33 zam: 29.399 TL

Bu rakamlar, enflasyonun kesinleşmesi ve Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun aralık ayında yapacağı görüşmelerle net biçimde şekillenecek.

YENİ ASGARİ ÜCRET OCAK 2026'DA UYGULAMAYA GİRECEK

TCMB Başkanı Fatih Karahan, tüm maaş artışlarının enflasyon tahminleri doğrultusunda hesaplandığını vurguladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, aralık ayında bir araya gelerek 2026'da geçerli olacak yeni asgari ücreti belirleyecek. Her yıl olduğu gibi yeni asgari ücret 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe girecek. Dört farklı zam senaryosunun konuşulduğu süreçte milyonlarca çalışan, komisyonun açıklayacağı kararı merakla bekliyor.