2026 yılında asgari ücret ne kadar olur? İşte masadaki 4 rakam
Merkez Bankası'nın güncel enflasyon tahminleri, 2026'da geçerli olacak asgari ücret için dört farklı zam senaryosunu gündeme getirdi. Buna göre asgari ücretin 27 bin 319 TL ile 29 bin 399 TL arasında değişmesi bekleniyor. Kesin rakam aralık ayında yapılacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarında açıklanacak.
- 2026 yılında asgari ücret için dört farklı zam senaryosu öne çıkıyor: yüzde 24 zam ile 27.319 TL, yüzde 31 zam ile 28.957 TL, yüzde 32 zam ile 29.178 TL, yüzde 33 zam ile 29.399 TL.
- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 2025 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 31–33 aralığında öngörülüyor.
- Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayında toplanarak 2026 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleyecek ve yeni asgari ücret 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) enflasyon beklentisini yukarı yönlü revize etmesi, milyonlarca çalışan için 2026 maaş hesaplamalarını doğrudan etkiledi. Enflasyon tahminlerindeki güncelleme, özellikle asgari ücret için masaya gelecek rakamların belirginleşmesini sağladı.
MAAŞLAR YENİDEN HESAPLANIYOR
TCMB'nin açıkladığı yeni enflasyon tahminine göre, 2025 yıl sonu enflasyonunun yüzde 31–33 aralığında gerçekleşmesi öngörülüyor. Bu oranlar, 2026 yılında geçerli olacak asgari ücretin yanı sıra SSK, Bağ-Kur, memur ve tüm emekli maaşları için zam hesaplamalarında temel gösterge olacak.
ASGARİ ÜCRETTE 4 FARKLI ZAM SENARYOSU
2024 yılının başında 22.104 TL olarak belirlenen asgari ücrete ara zam yapılmamıştı. Yeni tahminler doğrultusunda 2026 için dört ayrı artış ihtimali öne çıkıyor:
- Yüzde 24 zam: 27.319 TL
- Yüzde 31 zam: 28.957 TL
- Yüzde 32 zam: 29.178 TL
- Yüzde 33 zam: 29.399 TL
Bu rakamlar, enflasyonun kesinleşmesi ve Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun aralık ayında yapacağı görüşmelerle net biçimde şekillenecek.
YENİ ASGARİ ÜCRET OCAK 2026'DA UYGULAMAYA GİRECEK
TCMB Başkanı Fatih Karahan, tüm maaş artışlarının enflasyon tahminleri doğrultusunda hesaplandığını vurguladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, aralık ayında bir araya gelerek 2026'da geçerli olacak yeni asgari ücreti belirleyecek. Her yıl olduğu gibi yeni asgari ücret 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe girecek. Dört farklı zam senaryosunun konuşulduğu süreçte milyonlarca çalışan, komisyonun açıklayacağı kararı merakla bekliyor.