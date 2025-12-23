2026 asgari ücreti farklı yorumlar aldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından duyurulan 2026 yılı asgari ücreti, siyaset ve ekonomi çevrelerinde farklı değerlendirmeleri beraberinde getirdi. Hükümet kanadı açıklanan rakamın makroekonomik hedeflerle uyumlu olduğunu vurgularken, muhalefet ve bazı siyasi parti liderleri ise ücretin çalışanların beklentilerinin gerisinde kaldığını savundu.

İşte o yorumlar:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: 2026 yılında yüzde yirminin altında enflasyon oranına inmeyi hedeflediğimiz bir ortamda; yüzde 27 artışla net 28 bin 75 liraya yükselen aylık asgari ücret ile 1000 liradan 1270 liraya yükselen devlet desteği çalışanlar ve işverenler için hayırlı olsun. Enflasyonun düştüğü, verimliliğin yükseldiği bir patikada; kayıt dışılığı azaltmaya, istihdamı artırmaya ve kalıcı sosyal refah sağlamaya yönelik politikalarımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz.

BBPGenel Başkanı Mustafa Destici : Asgari ücret sadaka değil, alın teridir. Açıklanan rakam alın terinin karşılığı olmamıştır !

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan : Asgari ücret, bu hayat pahalılığı karşısında en az 45.000 TL olmalıdır. Bu rakam bir lütuf değil, çalışanlarımızın ayakta kalabilmesinin asgari şartıdır. Emekçiye "kaynak yok" denilirken, faiz lobilerine aktarılan milyarlar, imtiyazlı holdinglerin silinen vergi borçları, israf ve şatafat karşımızda dağ gibi durmaktadır. Rantiyeye cömert davrananlar, konu emekçi olunca kaynak kıtlığını bahane etmektedir. Aziz milletimiz müsterih olsun.

Gelecek Partisi: 28 bin 75 TL asgari ücret; iktidarın yoksulluğu resmileştirdiği rakamdır!

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu: Açlık sınırının altında bir asgari ücret, milyonlarca vatandaşımızı açlığa mahkum etmektir. Bunu kime, nasıl izah edeceksiniz? Emeğin ve alınterinin tokatına hazır olun.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek: Açlık sınırına bile yetişemeyen bir artış, ücret artışı değildir. Millet sizin alay konunuz mu? O masalarda 'en az ne verilebilir' hesabı mı yaptınız?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Nurhayat Altaca Kayışoğlu: Milyonların aylardır umutla beklediği 2026 asgari ücret maratonu yine hüsranla sonuçlandı. İşçiye, emekçiye reva görülen rakam yüzde 27 zamla 28 bin 75 TL!

CHP Sözcüsü Zeynel Emre: 2026 asgari ücretini yüzde 27 zamla 28 bin 75 TL ilan etmek, emeğe reva görülen açık bir yoksulluk düzenidir. Bu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kara düzenidir. Bu rakam ne enflasyonla, ne kirayla, ne de mutfak masrafıyla örtüşmüyor. Asgari ücret, insanca yaşam düzeyine çıkarılmak zorundadır. Asgari değil, insanca ücret istiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin önerisi nettir: En az 39 TL.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu: Bu bir artış değil, iktidar tarafından yoksulluğun meşrulaştırılmasıdır. Asgari ücretin açıklandığı saatlerde dahi 30 bin TL'ye dayanan açlık sınırının altında kalması, milyonlarca vatandaşımızın aklıyla ve yaşamıyla dalga geçmektir. Asgari ücret, daha cebe girmeden erimiş; 2025 Ocak ayındaki artışın bile gerisine düşmüştür.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Türkiye'nin işçileri, emekçileri, asgari ücretlileri açlığa mahkum değildir! Bu ülkenin işçisinin hakkı, açlık sınırının altında bir asgari ücret değildir! 28 bin 75 TL olarak açıklanan asgari ücret, milletin gerçeklerinin, yani ağır geçim sıkıntısının yanından bile geçmiyor. Açıklanan asgari ücret bir zorunluluk değil, siyasi bir tercihtir. İşçilerin olmadığı bir masada, sadece işverenlerle asgari ücret belirleyen akıl, 'ben zenginden yanayım, yoksuldan değil' diyen akıldır. CHP'nin net asgari ücret teklifi 39 bin TL'dir. İnşallah milletin iktidarı başa geldiğinde, işçilerimize, asgari ücretlilerimize hak ettiklerini verecek, yeni ekonomi, sanayi ve teknoloji politikalarımızla işverenleri de rahatlatacağız. Çalışacağız, üreteceğiz, kazanacağız ve adilce paylaşacağız!