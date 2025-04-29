Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın bölgedeki paydaşların, yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek ve yerel kalkınma kapasitesini artırıcı faaliyetlerine destek sağlamak için uygulamayı planladığı 2025 Yılı Fizibilite Desteği Programı ilan edildi.

2025 Yılı Fizibilite Desteği Programının Genel Amacı

Bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine ve yapılması muhtemel yatırımlara ilişkin ihtiyaç duyulacak fizibilite çalışmalarının ve Sonuç Odaklı Programlar kapsamında güdümlü proje desteği verilmesi planlanan projelere tahsis edilen kamu kaynağının etkin kullanılması için fizibilite çalışmalarının yapılması olarak belirtildi.

2025 Yılı Fizibilite Desteği Programının Özel Amacı

Bölgenin turizm, tabii kaynaklar, yapı malzemeleri ve et-süt-arıcılık sektörlerinde ulusal ve uluslararası alanlarda söz sahibi ve rekabetçi bir bölge olması için gerekli altyapının oluşturulması, mevcut fiziki altyapının iyileştirilmesi, hizmet kalitesinin yükseltilmesi, uluslararası standartlara uygun katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesi, ürün ve hizmet çeşitliliğinin artırılması, yatırım ortamı oluşturulması ve yeşil ve dijital dönüşümün gerçekleştirilmesi için yatırım önerilerinin fizibilitelerinin hazırlanması amaçlanıyor.

2025 Yılı Fizibilite Desteği Programının Öncelikleri

TRA1 Düzey 2 Bölgesi'nde turizm sektörünün hizmet kalitesinin ve hizmet çeşitliliğinin artırılması, sektörde kaynak verimliliğinin sağlanması ve Bölgenin turizm kapasitesinin artırmak amacıyla yeni özel sektör yatırımlarının bölgeye çekilmesi için kamu ya da özel sektör aracılığıyla yapılması muhtemel yatırımlara ilişkin ihtiyaç duyulacak fizibilite çalışmalarının hazırlanması, Et, süt ve arıcılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlara; yeni yatırımların yapılması, üretim için gerekli olan tesis ve üretim altyapısının belirlenmesi, mevcut tesislerde kaynak verimliliğinin sağlanması, sektörlerde düşük maliyetli girdi miktarının arttırılması, üretilen nihai ürünlerin nitelik ve niceliğinin arttırılması üretilen nihai ürünlerin ulusal ve uluslararası ölçekte etkin bir şekilde pazarlanmasının sağlanması; sektörlerden elde edilen gelirin ve bu sektörlerdeki katma değerin arttırılmasına ve söz konusu sektörlerde beşeri sermayenin güçlendirilmesine yönelik fizibilite çalışmalarının hazırlanması, Bölgede bulunan tabii kaynakların korunması ve etkin kullanımının sağlanması, katma değeri yüksek yapı malzemelerinin üretilmesinin teşvik edilmesi, Yatırım potansiyeli olan tabii kaynakların (doğaltaş, karbondioksit gazı, krom, mermer, güneş enerjisi, biyokütle, jeotermal vb.) ekonomiye kazandırılması, tabii kaynaklar ve yapı malzemeleri sektörlerine bölge içinden ve bölge dışından yeni yatırımcıların kazandırılmasına yönelik fizibilite çalışmalarının hazırlanması, İlk 3 öncelikte yer alan sektörlere yönelik; AR-GE, yenilikçilik ve teknoloji kullanım seviyesinin yükseltilmesi ile yeşil ve dijital dönüşüme katkı sunulmasına yönelik fizibilitelerin hazırlanması, İlk 3 öncelikte yer alan sektörlere yönelik bölgede genç ve kadın istihdamı başta olmak üzere önemli düzeyde istihdam artışı sağlayacak fizibilitelerinin hazırlanması olarak açıklandı.

2025 Yılı Fizibilite Desteği Programının Bütçesi ve Süresi

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2025 yılı bütçesinden Fizibilite Desteği Programı için ayrılan toplam yıllık tutar 14 milyon 400 bin TL'dir. Bu program çerçevesinde projelere Ajans tarafından sağlanacak asgari destek tutarı 250 bin TL, azami destek tutarı ise 1.000.000,00 TL'dir. Program kapsamında azami proje süresi 12 ay'dır.

2025 Yılı Fizibilite Desteği Programına Kimler Başvurabilir?

Ajans tarafından sağlanacak Fizibilite Desteği Programı'ndan Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliğinin 7/A maddesinde Yerel yönetimler, Üniversiteler, Diğer kamu kurum ve kuruluşları, Kamu Kurumu niteliğinde meslek kuruluşları, Sivil toplum kuruluşları, Organize sanayi bölgeleri, Sanayi siteleri, Teknoparklar, Teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketleri, Endüstri bölgesi yönetici şirketleri, Teknoloji transfer ofisi yönetici şirketleri, İş geliştirme merkezleri yönetici şirketleri ile Birlikler ve kooperatifler olarak ifade edildi.

2025 Yılı Fizibilite Desteği Programı Başvuru Süreci

Programda her bir fizibilite teklifi Ajansa ulaştığı tarihten itibaren en fazla bir ay içerisinde teknik ve mali açıdan değerlendirilecek ve başarılı bulunan başvurular destek kararı için ilk toplantısında gündeme alınarak onaylanmak üzere Yönetim Kuruluna sunulacak. Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulunun vereceği destek kararları neticesinde program için ayrılmış olan destek bütçesinin başarılı bulunan tekliflere tahsis edilmesinden sonra başvuru kabulüne son verilecek.

Başvuru Formu ve başvuru için talep edilen diğer belgeler www.kudaka.gov.tr ve www.kaysuygulama.sanayi.gov.tr adreslerinden ulaşılacak olan Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden elektronik ortamda doldurulacak.

Destek taleplerinin KAYS üzerinden tamamlanması ve onaylanması için son tarihin 24 Aralık 2025 ve Taahhütnamelerin ise e-imzalı ya da ıslak imzalı olarak 31 Aralık 2025 tarihi mesai bitimine kadar Ajansa sunulması gerektiği Başvurular taahhütnamelerin teslim edilmesi ile birlikte tamamlanmış olacağı kaydedildi. - ERZURUM