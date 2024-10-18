2025'te harç gelirleri toplamı belli oldu

TBMM'ye sunulan 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nden edinilen bilgiye göre, yeni yılda tahsil edilmesi beklenen 282 milyar 538 milyon 376 bin liralık harç gelirlerine en büyük katkı, 122 milyar 488 milyon 929 bin lirayla tapu harçlarından gelecek.

Gelecek yıl toplanması öngörülen harç tutarının yüzde 43,4'ünü gayrimenkul alıp satanlar ödeyecek. Devletin, 2025'te 50 milyar 926 milyon 337 bin liralık yargı harcı tahsil edeceği öngörülüyor. Bu kapsamda 5 milyar 881 milyon 343 bin lira ticaret sicil, 848 milyon 186 bin lira esnaf sicil, 44 milyar 196 milyon 808 bin liralık diğer yargı harç geliri bekleniyor.

Noter harçlarından 12 milyar 379 milyon 25 bin lira, pasaport ve konsolosluk harçlarından 18 milyar 398 milyon 163 bin liralık gelir elde edileceği öngörülüyor.

TRAFİK HARÇLARININ TUTARI 13 MİLYONU AŞACAK