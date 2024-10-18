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2025'te harç gelirleri toplamı belli oldu

2025'te harç gelirleri toplamı belli oldu
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Gelecek yıl Türkiye'de tahsil edilmesi beklenen harç gelirlerinin toplamı 282 milyar 538 milyon 376 bin lira. Bu gelirin büyük kısmı tapu harçlarından sağlanacak.

TBMM'ye sunulan 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nden edinilen bilgiye göre, yeni yılda tahsil edilmesi beklenen 282 milyar 538 milyon 376 bin liralık harç gelirlerine en büyük katkı, 122 milyar 488 milyon 929 bin lirayla tapu harçlarından gelecek.
Gelecek yıl toplanması öngörülen harç tutarının yüzde 43,4'ünü gayrimenkul alıp satanlar ödeyecek. Devletin, 2025'te 50 milyar 926 milyon 337 bin liralık yargı harcı tahsil edeceği öngörülüyor. Bu kapsamda 5 milyar 881 milyon 343 bin lira ticaret sicil, 848 milyon 186 bin lira esnaf sicil, 44 milyar 196 milyon 808 bin liralık diğer yargı harç geliri bekleniyor.
Noter harçlarından 12 milyar 379 milyon 25 bin lira, pasaport ve konsolosluk harçlarından 18 milyar 398 milyon 163 bin liralık gelir elde edileceği öngörülüyor.

TRAFİK HARÇLARININ TUTARI 13 MİLYONU AŞACAK

Trafik harçlarından da bütçeye 13 milyar 72 milyon 169 bin lira gelir sağlanacağı tahmin ediliyor. Bu dönemde 1 milyar 90 milyon 632 bin lira gemi ve liman harcı, 2 milyar 86 milyon 915 bin lira imtiyazname, ruhsatname ve diploma harcı tahsilatı planlanıyor. Gelecek yıl, "diğer harçlar" başlığı altında 62 milyar 96 milyon 206 bin liralık gelir sağlanması öngörülüyor. Diğer harçlar arasında, 8 milyar 666 milyon 455 bin lira gelir öngörülen yurt dışı çıkış harcı, 728 milyon 952 bin lira gelir öngörülen özel güvenlik harçları ve 243 milyon 370 bin lira gelir öngörülen Türk uluslararası gemi sicil kayıt harcı ve tonaj harcı gibi kalemler yer alıyor.
2025 bütçesine göre toplanacak harçlar ve tutarları şöyle:
HarçlarBin lira
Yargı harçları50.926.337
Noter harçları12.379.025
Tapu harçları122.488.929
Pasaport ve konsolosluk harçları18.398.163
Gemi ve liman harçları1.090.632
İmtiyazname, ruhsatname ve diploma harçları2.086.915
Trafik harçları13.072.169
Diğer harçlar62.096.206
Toplam282.538.376
Kaynak: AA / Mert Davut - Ekonomi

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