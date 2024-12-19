Özgür Demirtaş asgari ücret için net rakam verdi

Milyonlarca asgari ücretli çalışan gözünü kulağını Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan çıkacak rakama çevirmiş durumda. Asgari ücretin son yıllarda 'ortalama maaş' haline dönmesi nedeniyle komisyondan çıkacak olan rakam, vasıfsız işçilerden mühendise, doktorlardan avukatlara kadar binlerce meslek için referans değeri taşıyacak.

TÜRK-İŞ'İN BEKLENTİSİ 29 BİN 583 TL

Komisyonda işçi tarafını temsil eden TÜRK-İŞ, bugün yapılan 3. Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısının ardından 2025 yılında geçerli olacak asgari ücret için beklentisini 29 bin 583 TL olarak duyurdu.

ÖZGÜR DEMİRTAŞ NET RAKAM VERDİ

TÜRK-İŞ'in açıklamasının ardından yorumları ile milyonlar tarafından takip edilen Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşımda bulundu. Demirtaş, yaşanan asgari ücret tartışmalarına ithafen, "23 Bin TL..." paylaşımında bulundu. Bu gönderi Demirtaş'ın asgari ücrete yapılacak zam için net tahmini olarak değerlendirildi.